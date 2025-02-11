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    Bakanlıktan Hepsiburada’daki ürün yorumlarına ceza!

    Reklam Kurulu, Hepsiburada'daki olumlu ifadeler içeren benzer yorumlara ceza kesti. Bu yorumların haksız ticari uygulama niteliğinde olduğu değerlendirildi.     
    Bakanlıktan Hepsiburada’daki ürün yorumlarına ceza! Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, Hepsiburada’ya platformdaki yorumlardan dolayı ceza kestiğini duyurdu. Kuruldan yapılan açıklamada olumlu yorum yapmayı teşvik eden uygulamaların durdurulmasına karar verildi.

    Reklam Kurulu, Hepsiburada’daki “U.S. Polo Assn” satıcılı ürünlede, farklı tüketiciler tarafından aynı olumlu ifadeler içeren çok sayıda yorum tespit etti. Birbirini tekrar eden, benzer nitelikteki bu yorumların hazır şablon olarak sunulduğu, dolayısıyla tüketicileri olumlu değerlendirme yapmaya yönlendiren bu uygulamanın “haksız ticari uygulama” niteliğinde olduğu tespit edildi.

    Kurul söz konusu yorumların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 28/1, 28/2, 28/4, 28/B/1, 28/B/2, 28/B/3 ve 32/1 inci maddeleri ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 62'nci maddesi hükümlerine aykırı olduğuna karar verdi. Bu nedenle Hepsiburada’ya "anılan ticari uygulamaları durdurma" cezası verildi.

    Reklam Kurulu tarafından "Haksız Ticari Uygulama" olarak belirlenen benzer yorumlar

    “U.S. Polo Assn Erkek Polo Tişört Basic” ürün için:

    • 15 Ağustos tarihinde “BK” isimli tüketici tarafından “Çok rahat ve kaliteli... Çok güzel pamuklu ve kaliteli tavsiye ederim. Çok tarz pamuklu kumaşı var” şeklinde,
    • 21 Ağustos tarihinde “CT” isimli tüketici tarafından “...güzel kumaşı var... Kumaşı çok güzel...Çok güzel yumuşak kumaşı var. Çok iyi kumaşı da güzel. Güzel ve kaliteli... Çok güzel pamuklu bir kumaşı var” şeklinde,
    • 22 Temmuz tarihinde “NÇ” isimli tüketici tarafından “Çok güzel yumuşak bir kumaşı var...Çok güzel kumaşı kalitesi harika. Çok iyi kumaşı da güzel” şeklinde,
    • 20 Haziran tarihinde “Hüseyin A.” isimli tüketici tarafından “...Çok güzel yumuşacık... Çok güzel ve rahat...Çok iyi kumaşı da kaliteli...Çok rahat ve kaliteli...Çok güzel pamuklu ve kaliteli...” şeklinde

    “U.S. Polo Assn Kadın Pembe Tişört Basic” adlı ürün için:

    • 5 Ekim tarihinde “KC” isimli tüketici tarafından “...kumaşını beğendim...hoş bir kumaşı var...” şeklinde
    • ve 5 Kasım tarihinde “NA” isimli tüketici tarafından “Kumaşı çok güzel ve kaliteli. Çok tarz ve kaliteli bir ürün... Çok rahat ve kaliteli bir ürün” şeklinde yorumların yazıldığı, farklı tüketiciler tarafından birbirini tekrar eden, benzer ve anlam bütünlüğünü bozan söz konusu ifadelerde geçen olumlu ifadelerin tüketicilere hazır şablon olarak sunulduğu, dolayısıyla tüketicileri olumlu değerlendirme yapmaya yönlendiren bahse konu uygulamanın haksız ticari uygulama niteliğinde olduğu tespit edildi.

    Ürün görselindeki hatalı bilgiye ceza

    Reklam Kurulu bu karara ek olarak Hepsiburada’da satılan bir ürünün görselinde 5 yıl garantili yazmasına rağmen 2 yıl garantili olarak satılması nedeniyle platforma anılan reklamları durdurma cezası verdi.

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    ioz 1 saat önce

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    28 kişi, toplam 32 yorum yazdı.

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