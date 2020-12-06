Verileri insan vücudu üzerinden aktarma çok yakın olabilir

Tam Boyutta Gör

Son dönemde bilim insanları ilginç bir yöntem üzerinde çalışıyor. Dijital verileri insan vücudu üzerinden alıcı noktaya transfer edebilmek pek çok laboratuvarın gerçekleştirmeye çalıştığı bir konu haline geldi.

İnsan vücudu ve dijital veri

Bugün dijital verileri aktarabilmek için başta internet olmak üzere USB bellek, WiFi veya Bluetooth gibi teknolojiler kullanıyoruz. Bilim insanları ise dijital verinin insan vücudu üzerinden aktarılabileceğini düşünüyor.

Ayrıca Bkz. "Clusterduck oyunu ile ördek mutasyonlarına merhaba"

Geçtiğimiz dönemlerde Panasonic araştırmacıları tarafından geliştirilen ve özel bir bileklik takan iki insanın parmak uçlarını birbirine değdirerek veri aktarabildikleri teknoloji dikkat çekmişti. Bu sistemde dokunarak kapı kilitleri bile açılabiliyordu.

İlginizi Çekebilir

DJI şokta: ABD kara listeye aldı

Purdue Üniversitesi’nden sensör uzmanları Shreyas Sen ve David Yang benzer bir teknolojinin duyurusunu yaptı. Yine özel bir giyilebilir cihaz takan kişi vücudu üzerinden dijital verileri alıcı noktasına ulaştırdı.

Bu teknolojide düşük güçteki elektro manyetik alanlardan yardım alınıyor. Dijital veri bu sayede vücutta güvenli bir şekilde tutulurken sadece alıcı nokta ile temas edildiğinde aktarılıyor.

Tam Boyutta Gör

Araştırmacılar bu iletim yönteminde saldırganlar tarafından araya girme veya kestirme gibi hamlelerin işe yaramayacağını belirtiyor. Yani diğer aktarım yöntemlerine göre daha güvenli. Bu sayede mobil ödeme veya binaların girişlerinde dijital kimlik gibi pek çok alanda büyük potansiyel taşıyor.

Bununla birlikte vücuttaki dijital kimliğin ilgisiz olan alıcı noktalarına iletilmemesi için bir yol geliştirilmesi gerekiyor zira temas edilen her noktaya kritik verilerin aktarılması büyük bir soruna yol açabilir.

Araştırmacılar bu tarz engellerin üstesinden geldikten sonra vücut üzerinden veri aktarım teknolojisinin mükemmel hale geleceğini düşünüyor. Akıllı saat gibi günlük kullanılan giyilebilir cihazlara entegre edildiği zaman yaygın bir kullanım alanı da bulabilecek.

https://newatlas.com/telecommunications/watch-like-device-digital-information-fingertips/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.