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    Microsoft, veri merkezi yatırımlarında frene basıyor

    Microsoft, henüz bu yılın başlarında veri merkezi inşası için en az 80 milyar dolar harcayacağını duyurmuştu. Ancak yeni bilgilere göre firma, bu yatırımlarında frene basıyor.
    Microsoft, veri merkezi yatırımlarında frene basıy Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Ocak ayında duyurduğu 80 milyar dolarlık dev veri merkezi yatırımı planı, daha şimdiden revizyona uğruyor. Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket, Endonezya, Birleşik Krallık, Avustralya ile ABD’nin Illinois, Kuzey Dakota ve Wisconsin eyaletlerindeki veri merkezi projelerini ya yavaşlattı ya da tamamen askıya aldı. Bazı bölgelerde yürütülen görüşmelerden tamamen çekilen Microsoft, diğerlerinde ise inşaat başlangıçlarını ileri bir tarihe erteledi.

    Microsoft, temkinli davranıyor

    Bu veri merkezleri, şirketin yapay zeka alanında genişlemeyi hedeflediği büyük stratejinin temel taşları arasında yer alıyor. Ancak görünen o ki Microsoft, küresel ekonomik belirsizlikler ve politik gelişmeler doğrultusunda rotasını yeniden çiziyor.

    Yine de Microsoft’un resmi açıklaması farklı bir tablo çiziyor. Şirket, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, 2025 mali yılı içinde veri merkezlerine yönelik 80 milyar dolarlık yatırım hedefinden geri adım atılmadığını belirtti. Bu rakam, Başkan Yardımcısı ve Başkan Brad Smith imzasıyla yayımlanan bir blog yazısında da yer almıştı. Söz konusu yazıda, Microsoft’un ABD’deki yapay zeka politikalarının şekillenmesine katkı sağlamaktan duyduğu heyecan da dikkat çeken ifadelerle vurgulanmıştı.

    Ancak perde arkasında, bazı ciddi etkenlerin devrede olduğu konuşuluyor. Başkan Donald Trump’ın bu hafta resmen devreye aldığı yeni gümrük tarifeleri, büyük altyapı yatırımlarını maliyet açısından zorlaştırmış durumda. Bu da Microsoft’un neden bazı projeleri yavaşlattığını ya da iptal ettiğini açıklayabilir. Şirketin bütçeyi koruyarak daha az sayıda projeyi hayata geçirme yoluna gidebileceği de konuşuluyor.

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