Verizon: Microsoft, mobil pazarın önemli oyuncuları arasında yer almıyor

Merakla beklenen Windows Phone 7'nin kullanıcılarla buluşmasına kısa bir süre kala; Microsoft'un Kin One ve Two'da birlikte çalıştığı Verizon'dan iş ortağını kızdıracak açıklamalar geldi. Şimdilik Windows Phone 7 tabanlı telefonları satmayacakları önceden kesinleşen Verizon'un tepe yöneticisi Lowell McAdam, CNet'e verdiği röportajda Microsoft'un kendileri için ön sıralarda yer almadığını açıkladı.

Lowell McAdam'ın CNet'e verdiği röportajın Microsoft'la ilgili kısmı şöyle;

S: Peki Windows Phone 7 tabanlı telefonlar ? Microsoft, önümüzdeki hafta (11 Ekim) AT&T ile birlikte 7 platformunun ilk telefonlarını tanıtanacak. Verizon, Windows Phone 7'li cihazları satmayı düşünüyor mu ?

McAdam: Hangi telefonları satışa sunacağımız gerçekten söylemeyem. Microsoft'la olan ilişkimizi seviyoruz ancak şüphesiz Amerika için üç büyük mobil işletim sistemi var; RIM, Google ve Apple

S: Yani Verizon, Microsoft'u pazarın önemli oyuncuları arasında görmüyor ?

McAdam: Şu anda hayır. Microsoft, bizim için ön sıralarda bulunmuyor.

Bu cevaplar üzerine CNet'in yönelttiği "Söylediklerinizin Microsoft'un kısa ömürlü telefonları Kin'le bir ilgisi bulunuyor mu ?" sorusunaysa McAdam şu cevabı verdi;

"Telefon tedarikçilerimiz bizleri, son teknoloji ürünler üzerinde çalıştıkları konusunda ikna etmek zorundalar. Eğer yaptıkları son teknoloji değilse, onları mağazalarımızda satmak için çaba sarfetmeyiz; ancak eğer devrimsellerse, onları satışa sunarız."

Hatırlanacağı gibi uzun süredir Apple'ın 2011 yılıyla birlikte CDMA ağıyla uyumlu ve iPhone 4'le birebir benzerlik gösteren iPhone'u Verizon aracılığıyla satışa sunulacağı konuşuluyor. Microsoft'un ise, 11 Ekim'de düzenleneceğini duyurduğu etkinlikte, 2007'den bu yana Apple'ın iPhone'un satışında birlikte çalıştığı AT&T'i yanına alarak, Windows Phone 7 platformunun Amerika pazarı için ilk üyelerini gün yüzüne çıkarması bekleniyor.