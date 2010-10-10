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Verizon: Microsoft, mobil pazarın önemli oyuncuları arasında yer almıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Merakla beklenen Windows Phone 7'nin kullanıcılarla buluşmasına kısa bir süre kala; Microsoft'un Kin One ve Two'da birlikte çalıştığı Verizon'dan iş ortağını kızdıracak açıklamalar geldi. Şimdilik Windows Phone 7 tabanlı telefonları satmayacakları önceden kesinleşen Verizon'un tepe yöneticisi Lowell McAdam, CNet'e verdiği röportajda Microsoft'un kendileri için ön sıralarda yer almadığını açıkladı.

Lowell McAdam'ın CNet'e verdiği röportajın Microsoft'la ilgili kısmı şöyle;

S: Peki Windows Phone 7 tabanlı telefonlar ? Microsoft, önümüzdeki hafta (11 Ekim) AT&T ile birlikte 7 platformunun ilk telefonlarını tanıtanacak. Verizon, Windows Phone 7'li cihazları satmayı düşünüyor mu ?

McAdam: Hangi telefonları satışa sunacağımız gerçekten söylemeyem. Microsoft'la olan ilişkimizi seviyoruz ancak şüphesiz Amerika için üç büyük mobil işletim sistemi var; RIM, Google ve Apple

S: Yani Verizon, Microsoft'u pazarın önemli oyuncuları arasında görmüyor ?

McAdam: Şu anda hayır. Microsoft, bizim için ön sıralarda bulunmuyor.

Bu cevaplar üzerine CNet'in yönelttiği "Söylediklerinizin Microsoft'un kısa ömürlü telefonları Kin'le bir ilgisi bulunuyor mu ?" sorusunaysa McAdam şu cevabı verdi;

"Telefon tedarikçilerimiz bizleri, son teknoloji ürünler üzerinde çalıştıkları konusunda ikna etmek zorundalar. Eğer yaptıkları son teknoloji değilse, onları mağazalarımızda satmak için çaba sarfetmeyiz; ancak eğer devrimsellerse, onları satışa sunarız."

Hatırlanacağı gibi uzun süredir Apple'ın 2011 yılıyla birlikte CDMA ağıyla uyumlu ve iPhone 4'le birebir benzerlik gösteren iPhone'u Verizon aracılığıyla satışa sunulacağı konuşuluyor. Microsoft'un ise, 11 Ekim'de düzenleneceğini duyurduğu etkinlikte, 2007'den bu yana Apple'ın iPhone'un satışında birlikte çalıştığı AT&T'i yanına alarak, Windows Phone 7 platformunun Amerika pazarı için ilk üyelerini gün yüzüne çıkarması bekleniyor.


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canberx 9 yıl
Hiç bir profesyonel şirket windows işletim sistemi kullanmaz. %100 açık kaynak kodlu işletim sistemleri kullanılır Linux&MacOs bunu geçendede söylemiştim arkadaşa...
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DH Misafiri 9 yıl
Amerika da birçok kurum, kuruluş ve hatta ev kullanıcısı Macintosh kullanıyor..
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canberx 9 yıl
MacOs kullanıyorlardır ;) :D:D
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Batuist 9 yıl
İyide herhangi bir markanın telefonunda wp7 varsa telefon çok çok iyi olsada satmayacaklar mı?? ne dicekler bunda wp7 var süper bir telefon ama satmıyoruz mu?? HTCnin amiral gemisi olacak bir telefonu beğenmeyecek yani... bence bu adamlar kendilerini biraz fazla yüksekte görüyorlar.. baksanıza microsoftu bile beğenmiyorlar.. sanki şirketlerindewki PClerde linux kullanıyorlarmış gibi.. Adam iyi saçmalamış..
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