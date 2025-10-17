Uzanlar’ın sahibi olduğu Vertu yapay zekâ ile lüksü birleştirdi: Vertu Agent Q

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yurt dışında yaşayan Uzanlar grubu tarafından satın alınan lüks telefon markası Vertu, bu hafta en iddialı tanıtımını yaptı. Bugüne kadar mücevher süslemeleri ile öne çıkan Vertu markası artık yapay zekâ tarafında da iddialı.

Vertu Agent Q özellikleri ve fiyatı

Vertu Agent Q sektörde sadece fiyatıyla değil yapay zekâ entegrasyonuyla da çok konuşulacak. Firma farklı altyapıları bir araya getirerek tam 200 adet AI ajan geliştirmiş. Finansal planlamalar yapmak, reklamlarınızı yönetmek, reklam videoları hazırlamanıza yardımcı olmak gibi pek çok fonksiyonu var.

Galaxy AI ya da Apple Intelligence gibi platformlar bugün hayatımızı kolaylaştıran yapay zekâ ajanları sunuyor ancak Vertu çıtayı oldukça yukarı taşımış. Firma hareket halinde iken bir reklam kampanyasını hızlı bir şekilde tamamlayabileceğinizi belirtiyor.

A5 adlı bir de güvenlik yongası kullanan firma tüm ajanların kendi özel güvenli alanında çalışmasını ve verileri korumasını sağlamış. Ana sistem yanında gizli ve hayalet sistemler tamamen izole şekilde hizmet veriyor. Ayrıca 10TB kapasiteli ve tam korumalı bir bulut depolama alanı da sunuluyor.

Snapdragon 8 Elite Supreme yonga setinden gücünü alan telefonda 16GB RAM, 512GB/1TB depolama, 50MP+50MP+64MP telefoto arka kamera, 120Hz esnek AMOLED ekran, 5655mAh batarya, 65W hızlı şarj, çift stereo hoparlör ve Wi-Fi 7 açıklanan özellikler arasında.

Vertu Agent Q lüks akıllı telefon modelinin dana derisi versiyonu 5380$ fiyat etiketine sahip. Himalaya timsahı derisi elmas süsleme versiyon ise 109 bin dolar seviyesinde. Telefondan sadece 27 adet üretileceği belirtildi.



