Uzanlar’ın sahibi olduğu Vertu yapay zekâ ile lüksü birleştirdi: Vertu Agent Q

Vertu Agent Q özellikleri ve fiyatı
Vertu Agent Q sektörde sadece fiyatıyla değil yapay zekâ entegrasyonuyla da çok konuşulacak. Firma farklı altyapıları bir araya getirerek tam 200 adet AI ajan geliştirmiş. Finansal planlamalar yapmak, reklamlarınızı yönetmek, reklam videoları hazırlamanıza yardımcı olmak gibi pek çok fonksiyonu var.
Galaxy AI ya da Apple Intelligence gibi platformlar bugün hayatımızı kolaylaştıran yapay zekâ ajanları sunuyor ancak Vertu çıtayı oldukça yukarı taşımış. Firma hareket halinde iken bir reklam kampanyasını hızlı bir şekilde tamamlayabileceğinizi belirtiyor.
A5 adlı bir de güvenlik yongası kullanan firma tüm ajanların kendi özel güvenli alanında çalışmasını ve verileri korumasını sağlamış. Ana sistem yanında gizli ve hayalet sistemler tamamen izole şekilde hizmet veriyor. Ayrıca 10TB kapasiteli ve tam korumalı bir bulut depolama alanı da sunuluyor.
Snapdragon 8 Elite Supreme yonga setinden gücünü alan telefonda 16GB RAM, 512GB/1TB depolama, 50MP+50MP+64MP telefoto arka kamera, 120Hz esnek AMOLED ekran, 5655mAh batarya, 65W hızlı şarj, çift stereo hoparlör ve Wi-Fi 7 açıklanan özellikler arasında.
Vertu Agent Q lüks akıllı telefon modelinin dana derisi versiyonu 5380$ fiyat etiketine sahip. Himalaya timsahı derisi elmas süsleme versiyon ise 109 bin dolar seviyesinde. Telefondan sadece 27 adet üretileceği belirtildi.
Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.