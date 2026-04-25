Xbox Game Pass Starter oyunları ortaya çıktı

Xbox Game Pass Starter oyunları
Daha uygun fiyat ile Game Pass aboneliğinin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamayı amaçlayan Xbox Game Pass Starter paketinde 50'den fazla oyun olacağı belirtiliyor. Paket içerisinde Discord Nitro ve 10 saatlik bulut oyun oturumu da hediye edilecek.
Bununla birlikte Starter paketinde çevrim içi çok oyuncu seçeneği olmayacak. Yani konsolda Call Of Duty ya da EA Sports FC gibi oyunların çok oyunculu bileşenleri bu pakete sahip oyunculara açık olmayacak. Çok oyuncu seçeneği isteyenlerin diğer paketlere yönelmesi gerekiyor. Mayıs ortasında kullanıma sunulması beklenen pakette yer alacak tüm oyunlar şu şekilde sıralanıyor:
- Among Us
- ASTRONEER
- Batman™: Arkham Knight
- Celestial
- Chivalry 2
- Cities: Skylines – Remastered (Cities: Skylines – Windows 10 Edition & Cities: Skylines – Xbox One Edition dahil)
- Control (Control Ultimate Edition dahil)
- Crash™ Team Racing Nitro-Fueled
- DayZ
- Dead Cells
- Deep Rock Galactic
- Descenders
- Dishonored 2
- Disney Dreamlight Valley
- DOOM 64
- DOOM Eternal
- Fable Anniversary
- Fallout 4
- Fallout 76
- Firewatch
- Gang Beasts
- Gears 5 (GOTY edition dahil)
- Golf With Your Friends
- Grounded
- Hades
- Halo 5: Guardians
- Halo Wars 2
- Hellblade: Senua's Sacrifice
- Human Fall Flat
- INSIDE
- LIMBO
- Medieval Dynasty
- Monster Sanctuary
- Ori and the Will of the Wisps
- Overcooked! 2
- PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION
- PowerWash Simulator
- Psychonauts (Windows 10)
- Psychonauts 2
- Retro Classics
- Slay The Spire
- SnowRunner
- Spiritfarer®: Farewell Edition
- Stardew Valley
- State of Decay 2: Juggernaut Edition
- Stellaris
- SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE
- Superliminal
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
- The Elder Scrolls Online: Standard Edition
- Totally Reliable Delivery Service
- TUNIC
- Unpacking
- Vampire Survivors
- Warhammer 40,000: Darktide
- Warhammer: Vermintide 2
- World War Z (World War Z: Aftermath dahil)
- Wreckfest