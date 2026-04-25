Xbox Game Pass Starter oyunları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Xbox bölümünün başına geçtikten sonra oyuncuları sevindirecek adımlar atan Asha Sharma asıl bombayı en sona sakladı. Xbox Game Pass Starter adıyla ilk bilgileri sızan abonelik paketinin şimdi de tüm oyunları internete sızdırıldı.

Xbox Game Pass Starter oyunları

Daha uygun fiyat ile Game Pass aboneliğinin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamayı amaçlayan Xbox Game Pass Starter paketinde 50'den fazla oyun olacağı belirtiliyor. Paket içerisinde Discord Nitro ve 10 saatlik bulut oyun oturumu da hediye edilecek.

Bununla birlikte Starter paketinde çevrim içi çok oyuncu seçeneği olmayacak. Yani konsolda Call Of Duty ya da EA Sports FC gibi oyunların çok oyunculu bileşenleri bu pakete sahip oyunculara açık olmayacak. Çok oyuncu seçeneği isteyenlerin diğer paketlere yönelmesi gerekiyor. Mayıs ortasında kullanıma sunulması beklenen pakette yer alacak tüm oyunlar şu şekilde sıralanıyor:

Among Us

ASTRONEER

Batman™: Arkham Knight

Celestial

Chivalry 2

Cities: Skylines – Remastered (Cities: Skylines – Windows 10 Edition & Cities: Skylines – Xbox One Edition dahil)

Control (Control Ultimate Edition dahil)

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled

DayZ

Dead Cells

Deep Rock Galactic

Descenders

Dishonored 2

Disney Dreamlight Valley

DOOM 64

DOOM Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Gang Beasts

Gears 5 (GOTY edition dahil)

Golf With Your Friends

Grounded

Hades

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua's Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

LIMBO

Medieval Dynasty

Monster Sanctuary

Ori and the Will of the Wisps

Overcooked! 2

PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION

PowerWash Simulator

Psychonauts (Windows 10)

Psychonauts 2

Retro Classics

Slay The Spire

SnowRunner

Spiritfarer®: Farewell Edition

Stardew Valley

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Stellaris

SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE

Superliminal

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

The Elder Scrolls Online: Standard Edition

Totally Reliable Delivery Service

TUNIC

Unpacking

Vampire Survivors

Warhammer 40,000: Darktide

Warhammer: Vermintide 2

World War Z (World War Z: Aftermath dahil)

Wreckfest

