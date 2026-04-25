Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 20 için radikal karar: Ekranıyla göz kamaştıracak!

    Apple, hayalleri süsleyen iPhone'u 20. yıla saklıyor gibi görünüyor. Yeni bir rapor, şirketin iPhone 20 modelinde yepyeni mikro kavisli OLED ekrana geçeceğini söylüyor. İşte ayrıntılar:

    apple iphone 20 mikro kavisli oled ekran
    Apple, 20. yıl özel iPhone modelinde beklenen tasarım değişikliğini sunacak gibi görünüyor. Çin'den gelen yeni tedarik zinciri bilgilerine göre, şirket, mevcut panellerden daha parlak ve daha ince özel mikro kavisli OLED ekran üretmesi için Samsung ile birlikte çalışacak.

    20. yıl özel iPhone modeli, mikro kavisli OLED ekranla geliyor

    20. yıl özel iPhone modelinin (iPhone 20 olarak gelmesi bekleniyor) dört kenarı da hafif kavisli gelecek ve tamamen çerçevesiz bir ekran sunacak. Kenarların bazı Samsung panellerdeki gibi keskin kavisli gelmemesi, cihazın elde tutuşunu kolaylaştıracak. Ayrıca ekran kenarından yapılan kaydırmaların daha doğal hissettirmesini sağlayacak ve kenarlardaki içeriklerde bozulma gibi sorunlar yaşanmayacak.

    Ekranlar Samsung'a emanet

    Rapor, Apple’ın Samsung'dan "polarizasyonsuz" bir ekran istediğini, yani mevcut OLED ekranların çoğunun üzerinde bulunan polarizasyon katmanını kaldıran bir panel tasarımı istediğini söylüyor. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında da Apple'ın 20. yıl özel iPhone'unun ekranını önceki panellere göre daha parlak ve daha ince hale getirmek için Samsung yapımı COE (Kapsülleme Üzerine Renk Filtresi) adı verilen OLED teknolojisini benimseyeceğini söyleyen bir söylenti ortaya çıkmıştı.

    Çerçevesiz tasarım

    COE ekranlar, OLED panelden polarizasyon filmini kaldırarak renk filtresini doğrudan ekranın kapsülleme katmanına uyguluyor. Bu teknik, genel ekran katmanının kalınlığını azaltıyor ve daha fazla ışık geçirerek parlaklığı artırırken güç tüketimini azaltıyor. Polarizasyon filmi olmadığında yansımalarla başa çıkmak daha zor ancak Apple, en yeni iPhone'larında gelecekteki modellerde geliştirilmesi beklenen yeni yansıma önleyici kaplama ekledi. Apple'ın ayrıca ekranın tüm alanlarında eşit şekilde aydınlatılmış görünmesi için parlaklığı dengelemek amacıyla ekranda krater şeklinde bir ışık dağıtım katmanı kullandığı da söyleniyor.

    Ekran altı Face ID test ediliyor

    2027, iPhone'un 20. yıldönümü olacak. Apple’ın tam ekran deneyimi sunacak bir tasarım üzerinde çalıştığı açık ancak ekran altı Face ID’nin bu modelle gelip gelmeyeceği konusunda sektörün önde gelen analistleri arasında fikir ayrılığı var.

    iPhone 18 Pro Eylül'de geliyor

    Bu arada, iPhone 18 Pro modelleri Eylül ayında tanıtılacak. Apple’ın bu yıl tasarımı koruyarak kamera ve işlemcide yükseltme ve yeni renk seçenekleri dışında bir yenilik sunması beklenmiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    DGrayMan +96 LastStand +63 Dr.Perga +49 Nat Alianovna +45 yakup548 +43 UnicornKnight +39 kreat +38 Last Troll Bender +38 -Apeiron- +34 marcusaurel1us +33
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    31 Kişi Okuyor (2 Üye, 29 Misafir) 4 Masaüstü 27 Mobil
    ugursimsek_03, Tygris85 okuyor
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1934 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iPhone 20, Teknoloji Haberleri ve
    3 etiket daha Apple Telefon Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    komik bilgiler kısa kuzenimin çocuğu benim neyim olur bilmeden km düşürülmüş araç sattım paket mevcut bir paketle çakıştığından uygulama yüklenmedi ne demek wmı provider host nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum