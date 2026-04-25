iPhone 20 için radikal karar: Ekranıyla göz kamaştıracak!

Tam Boyutta Gör Apple, 20. yıl özel iPhone modelinde beklenen tasarım değişikliğini sunacak gibi görünüyor. Çin'den gelen yeni tedarik zinciri bilgilerine göre, şirket, mevcut panellerden daha parlak ve daha ince özel mikro kavisli OLED ekran üretmesi için Samsung ile birlikte çalışacak.

20. yıl özel iPhone modelinin (iPhone 20 olarak gelmesi bekleniyor) dört kenarı da hafif kavisli gelecek ve tamamen çerçevesiz bir ekran sunacak. Kenarların bazı Samsung panellerdeki gibi keskin kavisli gelmemesi, cihazın elde tutuşunu kolaylaştıracak. Ayrıca ekran kenarından yapılan kaydırmaların daha doğal hissettirmesini sağlayacak ve kenarlardaki içeriklerde bozulma gibi sorunlar yaşanmayacak.

Ekranlar Samsung'a emanet

Rapor, Apple’ın Samsung'dan "polarizasyonsuz" bir ekran istediğini, yani mevcut OLED ekranların çoğunun üzerinde bulunan polarizasyon katmanını kaldıran bir panel tasarımı istediğini söylüyor. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında da Apple'ın 20. yıl özel iPhone'unun ekranını önceki panellere göre daha parlak ve daha ince hale getirmek için Samsung yapımı COE (Kapsülleme Üzerine Renk Filtresi) adı verilen OLED teknolojisini benimseyeceğini söyleyen bir söylenti ortaya çıkmıştı.

Çerçevesiz tasarım

COE ekranlar, OLED panelden polarizasyon filmini kaldırarak renk filtresini doğrudan ekranın kapsülleme katmanına uyguluyor. Bu teknik, genel ekran katmanının kalınlığını azaltıyor ve daha fazla ışık geçirerek parlaklığı artırırken güç tüketimini azaltıyor. Polarizasyon filmi olmadığında yansımalarla başa çıkmak daha zor ancak Apple, en yeni iPhone'larında gelecekteki modellerde geliştirilmesi beklenen yeni yansıma önleyici kaplama ekledi. Apple'ın ayrıca ekranın tüm alanlarında eşit şekilde aydınlatılmış görünmesi için parlaklığı dengelemek amacıyla ekranda krater şeklinde bir ışık dağıtım katmanı kullandığı da söyleniyor.

Ekran altı Face ID test ediliyor

2027, iPhone'un 20. yıldönümü olacak. Apple’ın tam ekran deneyimi sunacak bir tasarım üzerinde çalıştığı açık ancak ekran altı Face ID’nin bu modelle gelip gelmeyeceği konusunda sektörün önde gelen analistleri arasında fikir ayrılığı var.

iPhone 18 Pro Eylül'de geliyor

Bu arada, iPhone 18 Pro modelleri Eylül ayında tanıtılacak. Apple’ın bu yıl tasarımı koruyarak kamera ve işlemcide yükseltme ve yeni renk seçenekleri dışında bir yenilik sunması beklenmiyor.

iPhone 20 için radikal karar: Ekranıyla göz kamaştıracak!

