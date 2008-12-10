Vertu Boucheron 150; farklılık arayanlara özel lüks telefon

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Yıllardır altın, gümüş ve swarovski kristali gibi değerli parçalarla bezeli lüks cep telefonları tasarlayan Vertu'nun en yeni modeli ''Boucheron 150'' gün ışığına çıktı. Fransa'nın ünlü mücevhercisi Boucheron'un kuruluşunun 150. yılına özel üretilen telefonun tasarımı şimdiden çeşitli tartışmalara yol açacak gibi. Zira altın kaplama telefonun alışılmışın dışında bir görünümü bulunuyor.

Boucheron 150'yi piyasadaki emsallerine göre pahalı kılan yalnızca kullanılan materyaller değil. Telefona bu şeklin verilmesi için 1000 saat, telefonun yüzeyinin parlatılması için 700 saat ve telefonun üretimi içinse 500 saat zaman harcanıyor. Ahşap bir kutuyla satılacak telefonun 30.000$'ın üzerinde fiyata sahip olması bekleniyor.

http://www.unwiredview.com/2008/12/10/vertu-boucheron-150-beautiful-or-just-crippled/