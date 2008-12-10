Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vertu Boucheron 150; farklılık arayanlara özel lüks telefon

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,3b
1
11
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Vertu Boucheron 150; farklılık arayanlara özel lüks telefon
Tam Boyutta Gör

Yıllardır altın, gümüş ve swarovski kristali gibi değerli parçalarla bezeli lüks cep telefonları tasarlayan Vertu'nun en yeni modeli ''Boucheron 150'' gün ışığına çıktı. Fransa'nın ünlü mücevhercisi Boucheron'un kuruluşunun 150. yılına özel üretilen telefonun tasarımı şimdiden çeşitli tartışmalara yol açacak gibi. Zira altın kaplama telefonun alışılmışın dışında bir görünümü bulunuyor.

Boucheron 150'yi piyasadaki emsallerine göre pahalı kılan yalnızca kullanılan materyaller değil. Telefona bu şeklin verilmesi için 1000 saat, telefonun yüzeyinin parlatılması için 700 saat ve telefonun üretimi içinse 500 saat zaman harcanıyor. Ahşap bir kutuyla satılacak telefonun 30.000$'ın üzerinde fiyata sahip olması bekleniyor.


http://www.unwiredview.com/2008/12/10/vertu-boucheron-150-beautiful-or-just-crippled/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SeKSandDoRT 10 yıl
Çinliler bunu 1 saatte yapıp 300 milyona satarlar siz merak etmeyin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MoqoKo 10 yıl
Mükemmel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fright 10 yıl
Bu ne yaw...
gereksiz... :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 10 yıl
İnsan gerçekten bazen merak ediyor bunları alan var mı diye ?
Hele avrupayı kriz kasıp kavururken.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
bu ne yavvv yastık altı yapmasınlar bizim milletimiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SS Karaçay 10 yıl
Güzel olmamış tasarımı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 10 yıl
vertunun güzel telefonları oluyordu ama bu biraz tipsiz olmuş... :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 10 yıl
o parayı verenın akıl saglıgından suphe ederım ben
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
kullanmaya kıyamam be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Mutlak.Sıfır +113 jin_paci +96 GoldPunch +86 Bay Robot +75 ercmaster +74 sepulturgay +71 Buffon The Legend +64 interwap +63 darkaura +60 WB +56
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11301 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
vertu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
S-400'ler kaç taneymiş ve inanılmaz
DH Forum
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Tesettürlü kadını plajdan kovdular
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim