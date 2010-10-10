VIA işlemcili tablet bilgisayar: Eken M005

Gün geçmiyor ki yeni bir tablet bilgisayar haberi paylaşmayalım. Apple iPad, Samsung Galaxy S ve BlackBerry PlayBook gibi liderliğe oynayan modellerin yanında Çin merkezli elektronik üreticileri, düşük maliyetli tablet bilgisayar alternatifleri için durdurak bilmeden çalışmaya devam ediyorlar. İşte o üreticilerden biri olan Eken, tasarımıyla dikkat çeken M005 isimli tablet bilgisayarını duyurdu. 800 x 600 piksel çözünürlüğünde destekleyen 8-inç ekran boyutuna sahip boyutunda TFT LCD ekrana sahip.

VIA tarafından geliştirilen ve 533MHz'de çalışan MW8505 işlemcisinin güç verdiği Android işletim sistemli tablet bilgisayar, 128MB RAM ile donatılmış. Standart olarak 2GB depolama alanı sunan ancak 32GB'a kadar microSD kart desteği sunan tablet bilgisayar, USB portu, kulaklık girişi ve WiFi gibi donanımları da bünyesinde barındırıyor.

Eken M005, Çin'de 90-100$ seviyesindeki etiket fiyatıyla satın alınabiliyor.