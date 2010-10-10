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VIA işlemcili tablet bilgisayar: Eken M005

8 yıl
13,3b
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10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gün geçmiyor ki yeni bir tablet bilgisayar haberi paylaşmayalım. Apple iPad, Samsung Galaxy S ve BlackBerry PlayBook gibi liderliğe oynayan modellerin yanında Çin merkezli elektronik üreticileri, düşük maliyetli tablet bilgisayar alternatifleri için durdurak bilmeden çalışmaya devam ediyorlar. İşte o üreticilerden biri olan Eken, tasarımıyla dikkat çeken M005 isimli tablet bilgisayarını duyurdu. 800 x 600 piksel çözünürlüğünde destekleyen 8-inç ekran boyutuna sahip boyutunda TFT LCD ekrana sahip.

VIA tarafından geliştirilen ve 533MHz'de çalışan MW8505 işlemcisinin güç verdiği Android işletim sistemli tablet bilgisayar, 128MB RAM ile donatılmış. Standart olarak 2GB depolama alanı sunan ancak 32GB'a kadar microSD kart desteği sunan tablet bilgisayar, USB portu, kulaklık girişi ve WiFi gibi donanımları da bünyesinde barındırıyor.

Eken M005, Çin'de 90-100$ seviyesindeki etiket fiyatıyla satın alınabiliyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Eken M005 90 dolara hangisi siteden bulabilirim
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serikbil 8 yıl
türkiye ye 390 usd den girer..satılamadan çıkar..
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TikaMasala 8 yıl
urun.gittigidiyor.com/...

Açık artırma süresi :

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7 gün süreli ürün
Başlangıç tarihi : 14:02:18 24/08/2010
Bitiş tarihi : 14:02:18 31/08/2010

Bayat haber derken gerçekten bayat.

Ağustos ayında GG de satışı yapılmış ucuz bir Android tablet. Yeni filan çıkmadı yani.
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darkaura 8 yıl
arabada navigasyon ve multimedia player olarak mukemmel gider.
araca sabit cozumle hem soyulma ihtimalini hemde kasko ucretlerini artiriyor.
ayrica arac disinda internet icinde kullanilabilir.
fiyatida mevcut harici navigasyon cihazlarindan cok daha ucuz.
tabi turkiyeye kaca gelir ayri mevzu.
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TikaMasala 8 yıl
İşlemci VIA değil Arm tabanlı. Via diyince X86 zannediyor insanlar, yanlış yönlendirme yapmayalım. Markasının VIA olması işlemciyi VIA yapmaz. Eken M005 ve muadilleri uzun süredir piyasada varlar ve MW8505 işlemcili modelleri muhtelif sitelerde satıştalar (DX ve GG)
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Batuist 8 yıl
fiyatı çok iyiymiş ama.. güzel hediye olur bundan..
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acbold 8 yıl
alınabilir seviyelerde.gayet de hoş bi ürün olmuş.
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levot 8 yıl
fiyat gayet ucuz alınabilir bence özellikler de güzel ;)
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Kaan™ 8 yıl
işlemci ve ram az daha arttırılsa imiş bence güzel olacakmış ama tabii 90$ yede bukadar.
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