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Via'dan Entegre ProSavageDDR KM266 Anakart Chipseti

17 yıl (Son Güncelleme: 17 yıl)
155
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Via'dan yeni bir entegre anakart chipseti. Athlon'lar için üretilmiş KN266 chipseti ile aynı özellikleri taşıyan masa üstü için üretilmiş bir chipset. Kısaca KM-133 chipsetlerinin güncelleştirilmiş hali denilebilir. Yen eklenen teknolojiler ise şöyle.

  • DDR-266 Ram mimarisi ile 2.1 Gb/sn veriyolu
  • S3 Graphics ProSavage8™, Efektif Agp 8X veriyolu genişliği, %50 artan performans
  • V-Link, Kuzey ve Güney Köprüleri arası 266 Mb/sn erişim hızı.
  • Ultra ATA-133, Via'nın Yeni güney köprüsü ile VT8233A.

Via entegre sistemler pazarında düşük maliyetli sistemler sunarak en alta tabakadaki pazarı kapmaya çalışıyor. Nvidia'nın nForce'nun baskısı üzerine Via'da chipsetini güncellemek zorunda kaldı denilebilir.


http://www.via.com.tw/en/Digital%20Library/pr_km266.jsp Yorum Yaz
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