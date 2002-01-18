Via'dan Entegre ProSavageDDR KM266 Anakart Chipseti

Via'dan yeni bir entegre anakart chipseti. Athlon'lar için üretilmiş KN266 chipseti ile aynı özellikleri taşıyan masa üstü için üretilmiş bir chipset. Kısaca KM-133 chipsetlerinin güncelleştirilmiş hali denilebilir. Yen eklenen teknolojiler ise şöyle.

DDR-266 Ram mimarisi ile 2.1 Gb/sn veriyolu

S3 Graphics ProSavage8™, Efektif Agp 8X veriyolu genişliği, %50 artan performans

V-Link, Kuzey ve Güney Köprüleri arası 266 Mb/sn erişim hızı.

Ultra ATA-133, Via'nın Yeni güney köprüsü ile VT8233A.

Via entegre sistemler pazarında düşük maliyetli sistemler sunarak en alta tabakadaki pazarı kapmaya çalışıyor. Nvidia'nın nForce'nun baskısı üzerine Via'da chipsetini güncellemek zorunda kaldı denilebilir.

http://www.via.com.tw/en/Digital%20Library/pr_km266.jsp