Video: LG'nin dokunmatik ekranlı Chocolate BL40 için hazırladığı tanıtım filmi

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KM900 Arena modeliyle akıllı telefon pazarındaki iddiasını bir kez daha gözler önüne seren LG, büyük başarı kazanan Chocolate serisine tasarım özellikleri ve alışılmışın dışındaki ekranıyla dikkat çeken yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. İlk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Chocolate BL40 modeli için LG tarafından hazırlanan ilk ticari tanıtım filmi de gün ışığına çıktı. 800 x 345 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4-inç boyutundaki kapasitif ekranı ile özellike çoklu ortam kullanımı ve video uygulamalarında iddialı olması beklenen telefon, 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya da sahip.

En önemli silahı sahip olduğu özel ekranı olan Chocolate BL40'ın bu sayede gelişmiş internet deneyimi sunacağı ayrıca geniş ekran ile kullanıcıların eş zamanlı olarak bir yandan elektronik postalarını kontrol ederken öte taraftan internette dolaşabilecekleri ifade ediliyor. Detaylı özellikleri henüz açıklanmış olmasa da son gelen bilgilere göre 7.2Mbps HSDPA, GPS (Küresel Konum Belirleme Sistemi) ve Wi-Fi desteği sunacaği belirtilen dokunmatik ekranlı yeni çikolata, Arena modelini anımsatan kendi özel kullanıcı ara birimine (UI - User Interface) sahip olacak gibi görünüyor.

800 x 435 piksel çözünürlüğünde ve 21:9 formundaki 4-inç ekranıyla öne çıkan LG Chocolate BL40'ın Ağustos ayında çıkması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

İşte LG'nin BL40 için hazırladığı ilk ticari tanıtım filmi;