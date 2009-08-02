Video: LG'nin dokunmatik ekranlı Chocolate BL40 için hazırladığı tanıtım filmi

KM900 Arena modeliyle akıllı telefon pazarındaki iddiasını bir kez daha gözler önüne seren LG, büyük başarı kazanan Chocolate serisine tasarım özellikleri ve alışılmışın dışındaki ekranıyla dikkat çeken yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. İlk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Chocolate BL40 modeli için LG tarafından hazırlanan ilk ticari tanıtım filmi de gün ışığına çıktı. 800 x 345 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4-inç boyutundaki kapasitif ekranı ile özellike çoklu ortam kullanımı ve video uygulamalarında iddialı olması beklenen telefon, 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya da sahip.
En önemli silahı sahip olduğu özel ekranı olan Chocolate BL40'ın bu sayede gelişmiş internet deneyimi sunacağı ayrıca geniş ekran ile kullanıcıların eş zamanlı olarak bir yandan elektronik postalarını kontrol ederken öte taraftan internette dolaşabilecekleri ifade ediliyor. Detaylı özellikleri henüz açıklanmış olmasa da son gelen bilgilere göre 7.2Mbps HSDPA, GPS (Küresel Konum Belirleme Sistemi) ve Wi-Fi desteği sunacaği belirtilen dokunmatik ekranlı yeni çikolata, Arena modelini anımsatan kendi özel kullanıcı ara birimine (UI - User Interface) sahip olacak gibi görünüyor.
800 x 435 piksel çözünürlüğünde ve 21:9 formundaki 4-inç ekranıyla öne çıkan LG Chocolate BL40'ın Ağustos ayında çıkması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
İşte LG'nin BL40 için hazırladığı ilk ticari tanıtım filmi;
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Hocam bunun androidlisi gelirse al boşver bunu aşık olup aldanma
telefonu 2 ay önce aldım. yoruma kesinlikle katılıyorum fakat yanlışın var bir yerde. çözünürlük 345x800. 450 değil. birde video kayıt 640x480 30 fps.
ayrıca 1630x1080 tmm doğrudur belki ama ben 1280x720 pixel bir videoyu divx xvid avi mp4 her türlü formatta denedim açmadı bir türlü siz hangi formatta attınız?
birde güneşten şarj nasıl oluyor yani telefonu direk dışarda mı bırakıyorsunuz dolması için ? batarya göstergesi doluyor sinyali veriyor mu??
Arkadaşlar ben telefonu denemke için aldım romanyadayım burdakı sıfır fıyatı 250 euro , telefon şık zarif kullanışlı eksik yanları biraz uzun ve yavaş çalışıyo olması . ama bir çok özelliğin aynı anda bır telefonda yuklu olması ayrı bir zevk . goruntulu konusma . wi - fi . 3g ( kımın işine yarıyo bilemem ) görüntü efekleri , video görüntü kalitesi HD ,bir çok sayamadıgım ozellık . bır de her yerde ı phone olmuş artık gecelım onları aynı şeyler
forum.donanimhaber.com/...
alicisi bence ozelliklerinden, kullanim rahatligindan cok gorunusune onem veren insan kitlesi olucak
tanitim videosundada gordugumuz uzere arkada modeller var yani kiyafetinle uyucak sik bisi olucak...
tr de tutulmasada yurt disinda tutulacagindan eminim zira bende yurt disindayim ve genelde insanlarin elinde samsung, sony ericsson ve lg arada siradada motorola goruyorum nokia iphone cok oldukca az...
(bunu bi arastirmaya dayanarak soylemiyorum sadece cevremdeki insanlari gozlemlemem sonucu bu yargiya ulastim)
Ben iphone um a yüklediğim programla edge den. windows daki uzak masaüstü özelliğiyle alışveriş merkezinden download larımı kontrol edip yönetiyorum. daha söyliyim mi?
Buyrun,
Zaten biliyorsunuzdur son modellerin hepsi var burada..