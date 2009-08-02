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Video: LG'nin dokunmatik ekranlı Chocolate BL40 için hazırladığı tanıtım filmi

9 yıl
128,3b
1
63
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Video: LG'nin dokunmatik ekranlı Chocolate BL40 için hazırladığı tanıtım filmi
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KM900 Arena modeliyle akıllı telefon pazarındaki iddiasını bir kez daha gözler önüne seren LG, büyük başarı kazanan Chocolate serisine tasarım özellikleri ve alışılmışın dışındaki ekranıyla dikkat çeken yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. İlk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Chocolate BL40 modeli için LG tarafından hazırlanan ilk ticari tanıtım filmi de gün ışığına çıktı. 800 x 345 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4-inç boyutundaki kapasitif ekranı ile özellike çoklu ortam kullanımı ve video uygulamalarında iddialı olması beklenen telefon, 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya da sahip.

En önemli silahı sahip olduğu özel ekranı olan Chocolate BL40'ın bu sayede gelişmiş internet deneyimi sunacağı ayrıca geniş ekran ile kullanıcıların eş zamanlı olarak bir yandan elektronik postalarını kontrol ederken öte taraftan internette dolaşabilecekleri ifade ediliyor. Detaylı özellikleri henüz açıklanmış olmasa da son gelen bilgilere göre 7.2Mbps HSDPA, GPS (Küresel Konum Belirleme Sistemi) ve Wi-Fi desteği sunacaği belirtilen dokunmatik ekranlı yeni çikolata, Arena modelini anımsatan kendi özel kullanıcı ara birimine (UI - User Interface) sahip olacak gibi görünüyor.

800 x 435 piksel çözünürlüğünde ve 21:9 formundaki 4-inç ekranıyla öne çıkan LG Chocolate BL40'ın Ağustos ayında çıkması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

İşte LG'nin BL40 için hazırladığı ilk ticari tanıtım filmi;


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The Tenth Doctor 4 yıl
Çöp
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syruse 8 yıl







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metbey 8 yıl

syruse











Hocam bunun androidlisi gelirse al boşver bunu aşık olup aldanma
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar bu telefon bende var kessinlikle film izlerken kenarda boşluk kalmıyo çünkü bi özellik var kenarda + tuşuna basarsanız ne kadar küçük olsada pixel sayısını maximuma çıkarıp tam ekran yapıyo ayrıca Tivibudan HD kanalları izleyebiliyorsunuz Web tarayıcısı aynı bilgisayar gibi ve ekran geçişleride gayet hızlı benim bilgisayarımdan daha hızlı bir işlemcisi var neredeyse içinde 32GBlik hafıza kartı olmasına rağmen ayrıca 800x450 pixel olan ekranı HD özellik açılınca 1630x1080 olabiliyor yani full hd birçoğumuzun evindeki tvden daha net ayrıca Divx veya XviD oynatabiliyor Eğer HD film izlerseniz 2-3 filmlik bataryası var eğer normal izlerseniz ki normalde çok kötü olmuyor 8-10 filmlik bataryası var filmlerde avatar buz devri3 gibi 2-3 saatlik filmler ekranının büyük olması hiçbir problem teşkil etmiyor bence ve java dosyalarınıda İphone dakileri veya sony ericssondakileri veya nokiadakileri açıyor Vede bataryayla ilgili olarakda Güneşten şarj edebiliyor kendini ayrıca bir özelliği açınca otmatik parlaklıkl ayarı yapıyor 72milyon renk var 78p parlaklık seside herhangi bir TV kadar çıkıyor hatta kulağınızı çınlatabiliyor kamerasıda eğer isterseniz hd resim çekebiliyor yani 1630x1080 ama kabuş ediyorum ki biraz daha iyi bir video çekimi beklerdim 680x430 luk VGA video çekim kapasitesi var bu telefonu almadan anlayamazsınız özellikleri saymakla bitmiyor ve istersem İphonede alabilirdim ama iphonenin 3mplik kamerasına(flaşsız) Kötü arayüzüne veya çok salakça tasarlanmış dış tasarımına içim razı olmadı
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ekoman245 8 yıl

DH Misafiri

Arkadaşlar bu telefon bende var kessinlikle film izlerken kenarda boşluk kalmıyo çünkü bi özellik var kenarda + tuşuna basarsanız ne kadar küçük olsada pixel sayısını maximuma çıkarıp tam ekran yapıyo ayrıca Tivibudan HD kanalları izleyebiliyorsunuz Web tarayıcısı aynı bilgisayar gibi ve ekran geçişleride gayet hızlı benim bilgisayarımdan daha hızlı bir işlemcisi var neredeyse içinde 32GBlik hafıza kartı olmasına rağmen ayrıca 800x450 pixel olan ekranı HD özellik açılınca 1630x1080 olabiliyor yani full hd birçoğumuzun evindeki tvden daha net ayrıca Divx veya XviD oynatabiliyor Eğer HD film izlerseniz 2-3 filmlik bataryası var eğer normal izlerseniz ki normalde çok kötü olmuyor 8-10 filmlik bataryası var filmlerde avatar buz devri3 gibi 2-3 saatlik filmler ekranının büyük olması hiçbir problem teşkil etmiyor bence ve java dosyalarınıda İphone dakileri veya sony ericssondakileri veya nokiadakileri açıyor Vede bataryayla ilgili olarakda Güneşten şarj edebiliyor kendini ayrıca bir özelliği açınca otmatik parlaklıkl ayarı yapıyor 72milyon renk var 78p parlaklık seside herhangi bir TV kadar çıkıyor hatta kulağınızı çınlatabiliyor kamerasıda eğer isterseniz hd resim çekebiliyor yani 1630x1080 ama kabuş ediyorum ki biraz daha iyi bir video çekimi beklerdim 680x430 luk VGA video çekim kapasitesi var bu telefonu almadan anlayamazsınız özellikleri saymakla bitmiyor ve istersem İphonede alabilirdim ama iphonenin 3mplik kamerasına(flaşsız) Kötü arayüzüne veya çok salakça tasarlanmış dış tasarımına içim razı olmadı


telefonu 2 ay önce aldım. yoruma kesinlikle katılıyorum fakat yanlışın var bir yerde. çözünürlük 345x800. 450 değil. birde video kayıt 640x480 30 fps.

ayrıca 1630x1080 tmm doğrudur belki ama ben 1280x720 pixel bir videoyu divx xvid avi mp4 her türlü formatta denedim açmadı bir türlü siz hangi formatta attınız?

birde güneşten şarj nasıl oluyor yani telefonu direk dışarda mı bırakıyorsunuz dolması için ? batarya göstergesi doluyor sinyali veriyor mu??
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DH Misafiri 9 yıl

Arkadaşlar ben telefonu denemke için aldım romanyadayım burdakı sıfır fıyatı 250 euro , telefon şık zarif kullanışlı eksik yanları biraz uzun ve yavaş çalışıyo olması . ama bir çok özelliğin aynı anda bır telefonda yuklu olması ayrı bir zevk . goruntulu konusma . wi - fi . 3g ( kımın işine yarıyo bilemem ) görüntü efekleri , video görüntü kalitesi HD ,bir çok sayamadıgım ozellık . bır de her yerde ı phone olmuş artık gecelım onları aynı şeyler
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kerrar12 9 yıl
Arkadaşlar ikinci el bölümüne bir bakın derim, fiyatlar gayet makul

forum.donanimhaber.com/...
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hami_mandirali 9 yıl
Bi bakın derim teknofrikik.com/...
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YagmurGokdemir 9 yıl
bu tarz telefonlar biraz tarz isi
alicisi bence ozelliklerinden, kullanim rahatligindan cok gorunusune onem veren insan kitlesi olucak
tanitim videosundada gordugumuz uzere arkada modeller var yani kiyafetinle uyucak sik bisi olucak...

tr de tutulmasada yurt disinda tutulacagindan eminim zira bende yurt disindayim ve genelde insanlarin elinde samsung, sony ericsson ve lg arada siradada motorola goruyorum nokia iphone cok oldukca az...
(bunu bi arastirmaya dayanarak soylemiyorum sadece cevremdeki insanlari gozlemlemem sonucu bu yargiya ulastim)
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DH Misafiri 9 yıl
Ben kendim aldım arkdaslar sahsen :D ıphone ve black storm tutkunları gorunce yuuz kızardı :D kızlar :D kavga edıo bende bakıcam die ortamda :D n95 tut samsung tut herseyı kullandım tel dukkanı bızım am bu kdr tutan bı :D tel ılk gordum :D havalı :D
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oGuxXx* 9 yıl
bu konunun konudışına uygun olmadığını düşünüyorum ve taşınmasını talep ediyorum biz teknik destek için buraya konu açtığımızda hemen siliniyor umarım yazdıklarım dikkate alınır saygılar
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Eric Theodore Cartman. 9 yıl
LG çığır açıcak galiba
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DH Misafiri 9 yıl
Cihaz uzaktan kumandaya benziyor, Lg nin bir çok telefonunu kullandım ama hiç biriside başarılı olamadı, dokunmatik ekran hassasiyeti konusunda hemen tüm firmalar hala 1 adım yol gidemediler, ayrıca videodaki tanıtımda sanki multi touch varmış gibi gözüküyor, eğer ki öyle ise Lg yi büyük cezalar ve telefonunun piyasadan kaldırılması gibi durumlar bekliyor olabilir, ama mt olacağını sanmıyorum (: Iphone 4ever
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mymobile 9 yıl
Lg yarime burs verdi japonyada okuttu diye sampatim vardı, yarim şimdi taşkentte başkasının yari. Lg ye artık sampatik yok :):):)
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bilgehan_de 9 yıl
Gerçekten harika bir telefon....Millet hala iphone diye sayıklasın dursun...Çekik gözlülerin üstünlüğü tartışılmaz...
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wolf1907 9 yıl
ağustos ayı diyor ama hala piyasada yok
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dodi-- 9 yıl

bilgehan_de

Gerçekten harika bir telefon....Millet hala iphone diye sayıklasın dursun...Çekik gözlülerin üstünlüğü tartışılmaz...

Ben iphone um a yüklediğim programla edge den. windows daki uzak masaüstü özelliğiyle alışveriş merkezinden download larımı kontrol edip yönetiyorum. daha söyliyim mi?
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malkooklam 9 yıl
lgmobile.com/...


Buyrun,

Zaten biliyorsunuzdur son modellerin hepsi var burada..
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ProgreSsive aTTacK 9 yıl
Reklam güzel, kız güzel, cihaz güzel ama şarkı çok güzel. Nerden bulunur bu şarkı.
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ssonerb 9 yıl
telefon cok güzel reklamdaki gibi hızlı gecisler olacagını sanmıyorum.ama yinede ekranı zoomlama parmak hareketi ve 2 ye bölünebilir ekran cok güzel 2 artı olmuş
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