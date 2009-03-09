Video: Tam 24 adet Samsung SSD ile RAID ve 2GB/sn'lik transfer hızı

Önümüzdeki yıllarda mekanik disklerin yerini alarak endüstrinin depolama standardı olacağı öngörülen NAND Flash temelli SSD'ler için pek çok firma, ürün ve çözümler hazırlamaya devam ediyor. SSD pazarının iddialı isimlerinden Samsung'un çalışanları, SSD'lerin sahip olduğu potansiyeli gösterebilmek adına oldukça renkli ve bir o kadar da heyecan verici video yayımladılar.

Hazırlanan videoda Samsung'un 256GB kapasiteli tam 24 SSD'si RAID konfigürasyonunda çalıştırılarak test ediliyor. Toplamda 6TB'lık depolama alanına ulaşılan 24 adet 256GB'lık SSD'nin RAID kurulumunda 2GB/sn'ye ulaşan veri transfer hızı sağlayabildiği belirtilirken 700MB'lık DVD Rip aktarımının sadece 0.8 saniyede gerçekleştirebiliyor. Sözü daha fazla uzatmadan sizleri video ile başbaşa bırakıyoruz.