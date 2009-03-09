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Video: Tam 24 adet Samsung SSD ile RAID ve 2GB/sn'lik transfer hızı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,1b
1
24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önümüzdeki yıllarda mekanik disklerin yerini alarak endüstrinin depolama standardı olacağı öngörülen NAND Flash temelli SSD'ler için pek çok firma, ürün ve çözümler hazırlamaya devam ediyor. SSD pazarının iddialı isimlerinden Samsung'un çalışanları, SSD'lerin sahip olduğu potansiyeli gösterebilmek adına oldukça renkli ve bir o kadar da heyecan verici video yayımladılar.

Hazırlanan videoda Samsung'un 256GB kapasiteli tam 24 SSD'si RAID konfigürasyonunda çalıştırılarak test ediliyor. Toplamda 6TB'lık depolama alanına ulaşılan 24 adet 256GB'lık SSD'nin RAID kurulumunda 2GB/sn'ye ulaşan veri transfer hızı sağlayabildiği belirtilirken 700MB'lık DVD Rip aktarımının sadece 0.8 saniyede gerçekleştirebiliyor. Sözü daha fazla uzatmadan sizleri video ile başbaşa bırakıyoruz.


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TRaMbLeN 10 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

kullanılan ürünlerin listesi buyrun :)
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OnuR 10 yıl
Hddleri kablolardan tutup trambolinde zıplıyor, hala çalışıyor.

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yc#1 10 yıl
İnsan bu videoyu izleyince kendi bilgisayarından utanıyor yahu !
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CeFurkan 10 yıl
hayalimdeki sistem






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ugacomtr 10 yıl
vay bea.. 1 tane bulamıyoruz adam ip atlayacak nerdeyse :D
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After_Dark 10 yıl
Uçmuş bunlar helal olsun
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Vuze 10 yıl
delirmemek elde digil
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575m 10 yıl
Yahu 24tane hdd için raid seçeneği varmıydı.Hangi raid çeşididir bu.
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tolgaciik 10 yıl
Hocam 24 Tane SSD parasıyle 1 ay tatil yaparsın hawaii adalarında
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EcZaNeT 10 yıl

Orjinalden alıntı: tolgaciik

Hocam 24 Tane SSD parasıyle 1 ay tatil yaparsın hawaii adalarında


aynen katılmakla birlike..
çift kişi yapılır o tatil yada oraya gidince 2. ayarlanır..
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max975 10 yıl
tabii alır ama bu fiyatlarla bizim evi zor alır..
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cengiz_vga 10 yıl
abi bu nedir yawwwwwww
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husNUKE 10 yıl
sistemi kurarken hddleri eğik koymuşlardı garip geldi, alışmışız bizim hassas hddlere,bi an dedim o kadar para vermiş butun hddleri bozacak diye :D , en sondaki zıplama bolumune bittim
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Pandemic 10 yıl
Gelecek "SSD"
Bu arada Network KILLER "çocuklar bile youtube un nasıl açılacağını biliyor"
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Network KILLER 10 yıl
@safakhan

aydınlattığın için teşekkür ederim.
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