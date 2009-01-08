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Viewsonic'den FuHzion serisi 3D destekli 120Hz LCD monitör

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,3b
1
13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Viewsonic'den FuHzion serisi 3D destekli 120Hz LCD monitör
Tam Boyutta Gör

Hazırladığı LCD monitörler ülkemiz pazarında da satılan ViewSonic ürün gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın VX2265wm kod adını taşıyan 22" boyutundaki yeni monitörü Nvidia'nın 3D Vision gözlüğüyle birlikte kullanıcılara 3 boyutlu dünyanın kapılarını aralamak üzere hazırlandı. Aynı boyuttaki diğer pek çok monitör gibi çözünürlüğü 1680x1050 olan monitör 120Hz teknolojisini destekliyor. Tepki süresi 3msi karşıtlık oranı 1000:1 ve parlaklık seviyesi 300cd/m2 olan monitör 2 Watt'lık iki adet hoparlöre sahip. Çift DVI konnektörü ile donatılan FuHzion serisi yeni monitörün ay sonunda 399$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.


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SVSTRGMR 10 yıl
kullanıcı deneyimlerini bir görsek
hepsiburada.com da satışta fiyatı düşse bari
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flashabu 10 yıl
heralde yakında bilgisayarın içine çeker yeni yeni aletler.. körlük neymiş oyunda ölünür bile:D:D
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HoLY.oNE 10 yıl
Yine Nvidia ayrıcalığı
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ugacomtr 10 yıl
samsungdan tasarım çalınmış gibime geldi ayaklar alt köşeler faln filan...
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DLI 10 yıl
lcd lerde yenileme hızının önemi fln yok diyolarda varmı acaba o yüzdenmi 120Hz fln çıkıyor
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falco911 10 yıl
nvidia ekran kartım olsa dakika düşünmeden alacağım tarzda bir ürün ...
mickcasey forumda sormuştu neden lcdlerde yok diye ^^
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
tasarım sanki bi firmadan çalıntı gibi geldi
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max975 10 yıl
ne resimler öğle...
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