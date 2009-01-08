Viewsonic'den FuHzion serisi 3D destekli 120Hz LCD monitör

Tam Boyutta Gör

Hazırladığı LCD monitörler ülkemiz pazarında da satılan ViewSonic ürün gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın VX2265wm kod adını taşıyan 22" boyutundaki yeni monitörü Nvidia'nın 3D Vision gözlüğüyle birlikte kullanıcılara 3 boyutlu dünyanın kapılarını aralamak üzere hazırlandı. Aynı boyuttaki diğer pek çok monitör gibi çözünürlüğü 1680x1050 olan monitör 120Hz teknolojisini destekliyor. Tepki süresi 3msi karşıtlık oranı 1000:1 ve parlaklık seviyesi 300cd/m2 olan monitör 2 Watt'lık iki adet hoparlöre sahip. Çift DVI konnektörü ile donatılan FuHzion serisi yeni monitörün ay sonunda 399$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.