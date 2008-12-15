ViewSonic'den Full HD LCD TV; VT2430

Tam Boyutta Gör

ViewSonic, bugün beklenmedik şekilde hem monitör hem de televizyon olarak kullanabileceğimiz ''VT2430'' modelini duyurdu. Standıyla beraber 567 x 442 x 211 mm ebatlarındaki LCD, 24 inç (~ 60 cm) panele ve 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahip. Full HD çözünürlük VT2430'u özellikle film ve oyun severler için ideal kılmakta. Ancak bu çözünürlükte kabul edilebilir oyun performansı yolunun güçlü bir ekran kartından geçtiğini hatırlatmakta fayda var.

VT2430, 1:10.000 dinamik kontrast (1:1000 statik), 250 nit parlaklık değeri sunuyor ve 5 ms tepkime süresiyle dikkat çekiyor. 170 derece yatay, 160 derece dikey görüş açısı sunan LCD'de 2 adet 5 watt'lık hoparlöre yer verilmiş. Bağlantı seçenekleri arasında VGA, HDMI, kompozit, komponent ve S-video bulunuyor. Dahili ATSC / NTSC / QAM tunerlarını da barındıran VT2430'un, 350-400$ fiyat aralığında yavaş yavaş vitrinlerde yerini alması bekleniyor.

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