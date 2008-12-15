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ViewSonic'den Full HD LCD TV; VT2430

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,8b
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10
Diğer
knight
Haber Editörü
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ViewSonic'den Full HD LCD TV; VT2430
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ViewSonic, bugün beklenmedik şekilde hem monitör hem de televizyon olarak kullanabileceğimiz ''VT2430'' modelini duyurdu. Standıyla beraber 567 x 442 x 211 mm ebatlarındaki LCD, 24 inç (~ 60 cm) panele ve 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahip. Full HD çözünürlük VT2430'u özellikle film ve oyun severler için ideal kılmakta. Ancak bu çözünürlükte kabul edilebilir oyun performansı yolunun güçlü bir ekran kartından geçtiğini hatırlatmakta fayda var.

VT2430, 1:10.000 dinamik kontrast (1:1000 statik), 250 nit parlaklık değeri sunuyor ve 5 ms tepkime süresiyle dikkat çekiyor. 170 derece yatay, 160 derece dikey görüş açısı sunan LCD'de 2 adet 5 watt'lık hoparlöre yer verilmiş. Bağlantı seçenekleri arasında VGA, HDMI, kompozit, komponent ve S-video bulunuyor. Dahili ATSC / NTSC / QAM tunerlarını da barındıran VT2430'un, 350-400$ fiyat aralığında yavaş yavaş vitrinlerde yerini alması bekleniyor.

Detaylı teknik özellikler için tıklayın


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hakanertas 10 yıl
Ben 28" olanını kullanıyorum , TV - PS3 ve monitor olarak oldukca memnunum.
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01Mrt 10 yıl
"Dahili ATSC / NTSC / QAM tunerler" evet TV özelliği var fakat ülkemizde kalite TV yayını yok kabloluda... yani uydu receiver kullanmak gerkiyor...
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1963bursa 10 yıl
Eğer bu cihaz bilgisayara bağlanmadan tv kartsız kendi başına TV görevini görüyorsa fiyatı mükemmel. Yok sadece monitör ise, emsali satışta bolca var.
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rubey 10 yıl
Marka konusuna, CRT monitörlerde ViewSonic'in her zaman en iyi üreticilerden birisi olduğu, LCD'lerde de üst düzey serileri de olan bir üretici olduğunu söyleyerek katkı yapmak istiyorum. Bu arada 19" Monitörlerinden kullandım ve son derece memnun kaldım.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
fiyatı çok iyi olmuş markaya önem vermiyosanız tercih edilebilir
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Mix Bilişim 10 yıl
Tasarım olarak pek birşey değişmemiş 28" monitörüne nazaran ama fiyatı çok iyi olmuş, kesinlikle alınmalı denendikten ve test edildikten sonra.

TV özelliği koyuyorlarsa bence en az 26" gibi bir boyuttan başlatmaları ideal olurdu diye düşünüyorum (:
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TuVNeRa 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

fiyatı çok iyi olmuş markaya önem vermiyosanız tercih edilebilir

Ne alaka?
Dünyanın en iyi LCD monitör üreticilerinden biridir o
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leop 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

fiyatı çok iyi olmuş markaya önem vermiyosanız tercih edilebilir


bu markayı opte başına koy kardeş.
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