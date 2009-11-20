ViewSonic'den yeni mini bilgisayar: VOT550

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Dell'in mini bilgisayarı Inspiron Zino HD'i satışa sunmasının ardından adından daha çok üretiği monitörlerle bahsettiren ViewSonic, tasarımıyla göz dolduran mini bilgisayarı VOT550'i duyurdu.

Windows 7 işletim sistemiyle gelen VOT550, içersinde merkezi işlemci olarak 2.2GHz saat hızına sahip Intel Core 2 Duo T6600'ü barındırıyor. Kullanıcıya 500GB'lık depolama alanı sunan mini bilgisayarda bellek olarak 4GB'lık DDR2 SDRAM kullanılırken, alışılmışın dışında optik sürücü olarak Blu Ray okuyucusuyla geliyor ve kullanıcılara standart bilgisayarın yanında multimedya oynatıcısı olarak da hitap ediyor. Piyano siyahı kasasıyla özellikle HDTV'lerle güzel bir ikili oluşturması muhtemel olan VOT550, üzerinde Kensington kilidini de bulunduruyor. 2'si önde olmak üzere 6 adet USB 2.0 (bir tanesi e-sata bağlantı noktasıyla paylaşılabilir) girişiyle 1 adet DVI portuna sahip olan mini bilgisayar, Ethernet girişiyle birlikte 802.11 b/g/n kablosuz teknolojisini de destekliyor. Mini multimedya bilgisayarının kutu içeriğinde medya kumandası bulunduğunu da belirtelim.

ViewSonic'in yetkili satış mağazalarındaki yerini alan VOT550'nin satış fiyatıysa 949 dolar olarak belirlenmiş.