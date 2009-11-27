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ViewSonic'in XP'li mobil internet cihazı görüntülendi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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ViewSonic'in XP'li mobil internet cihazı görüntülendi
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Adından daha çok ürettiği monitörlerle bilinen ViewSonic, yakın zamanda gün yüzüne çıkan XpPhone VCP08'den sonra, Windows XP işletim sistemine sahip mobil internet cihazı da görüntülendi.

Gücünü 1.1GHz'lik Intel Atom Z510'dan alan ve adının N01 olması beklenen internet cihazının bünyesinde 1GB'lık bellekle geliyor. İnternet cihazının ekranının teknik bilgileri tam bilinmemekle beraber resimlerden 6 yada 7 inçlik dokunmatik ekrana sahip olacağı anlaşılırken, 10GB'lık dahili depolama alanına sahip olacak. 3.Nesil iletişim ağı uyumuyla her yerden yüksek hızda internete girme imkanı sunacak olan N01'in ön yüzünde internet kamerası ve ekranının hemen yan bölümlerinde de optik mouse ile 2 adet mouse tuşu bulunuyor. Cihaz, ayrıca dijital TV sinyallerini alabilmek için bir de dahili antene sahip.

Şimdilik ayrıntılı bilgi sahibi olamadığımız mobil internet cihazının ne zaman, nerede ve ne kadarlık satış fiyatıyla kullanıcıya sunulacağı da bilinmiyor.

ViewSonic'in XP'li mobil internet cihazı görüntülendi
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fridaycoffee 10 yıl
eğer chine telefonları gibi tv özellikli ise radyasyondan durulmaaz.
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fridaycoffee 10 yıl
eğer chine telefonları gibi tv özellikli ise radyasyondan durulmaaz.
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MrPerFormance 10 yıl
Evet güzel bir cihaza menziyor. Yattığın yerden film internet.
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orqun_0693 10 yıl
çok güzel birşeye benziyor doğrusu..
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