Vikingleri yönettiğiniz strateji oyunu Northgard, iOS için yayınlandı

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Yayıncılığını Playdivid'in yaptığı geliştiriciliğini ise Shiro Games'in yaptığı Viking temalı şehir kurma oyunu Northgard, iOS ve Android cihazlar için geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Oyun sonunda iOS için çıkışını gerçekleştirdi.

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Northgard, bugünden itibaren iOS cihazlar için erişime açılmış durumda. Oyunun App Store'daki fiyatı 74,99 TL. Android sürümü yılın ilerleyen aylarında çıkacak. Ayrıca oyun için The Snake, Kraken ve Dragon DLC'leri de erişime açıldı. Hepisini oyunun içerisinden satın alabilirsiniz. Oyunun lansmanına özel The Snake DLC'sinin kısa süreliğine ücretsiz olduğunu hatırlatalım.

Horse, Ox ve Lynx DLC'leri ise 2021'in üçüncü çeyreğinde çıkış yapacak. Android sürümü ile ilgili bir gelişme olduğunda sizlere aktaracağız. Oyunun mağaza sayfasını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Northgar‪d‬ Playdigious Oyunlar ₺74,99 880.5 MB

https://www.pocketgamer.com/articles/086339/northgard-playdigious-port-of-the-popular-viking-strategy-game-is-available-now-for-ios/

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