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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uzay simülasyon oyunu Infinite Lagrange, 21 Nisan'da mobil cihazlar için yayınlanacak

    Grafikleri dikkat çeken uzay simülasyonu oyunu Infinite Lagrange, 21 Nisan'da iOS ve Android cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlanacak. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    12 Nisan 2021, 19:30 (1 gün)
    764
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    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Uzay simülasyon oyunu Infinite Lagrange, 21 Nisan'da mobil cihazlar için yayınlanacak
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Netease Games Global'in yaptığı uzay simülasyonu oyunu Infinite Lagrange'ın çıkış tarihi açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Aksiyon rol yapma oyunu Catopia Rush, mobil cihazlara geliyor"

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    Infinite Lagrange, 21 Nisan'da ücretsiz bir şekilde iOS ve Android için yayınlanacak. Ancak oyun başlangıçta yalnızca Avrupa bölgesi için çıkış yapacak. Bu bölgeye ülkemiz de dahil. İlerleyen süreçte oyun global olarak da yayınlanacak. 

    Oyunun mağaza sayfalarını, tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    Infinite Lagrang‪e‬ Infinite Lagrang‪e‬ Infinite Lagrang‪e‬ Infinite Lagrang‪e‬ NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD Oyunlar Ücretsiz 1.5 GB

    Infinite Lagrange Infinite Lagrange Infinite Lagrange Infinite Lagrange Netease Games Global Strateji Oyunları 78M

    Tanıtım Yazısı

    Devasa nakliye ağımız Lagrange Sistemi sayesinde Samanyolu'nun üçte birine yayıldık. Kendi yolunu çizmek ve Lagrange sistemini kontrol etmek isteyen farklı güçler çarpışıyor. Güçlerden birinin lideri olarak ortaya çıktığında kendini hem çeşitli zorlukların hem de çeşitli fırsatların ortasında bulacaksın. Filoların, bilinmeyen uzayın sabotajlara ve yalanlara gebe derinliklerine ilk adımları atacak. Bilinmeyenin ortasında müthiş işler başarmak için çabalayacak mısın yoksa güvenli yuvana geri mi döneceksin?

    Hiçlikten Sonsuzluğa
    Bakir galaksinin ortasında tüm varlığın küçük bir şehir ve iki fırkateynden ibaret. Madencilik, inşaat ve ticaret yaparak üssünü ve bölgeni genişlet, daha ileri gemi inşa teknolojileri geliştir ve galaksilerarası uzayda daha fazla yük taşı.

    Özelleştirilmiş Silah Sistemi
    Yaratıcı yönünü öne çıkarmak istersen tek tek her geminin silah sisteminde değişiklikler yapabilir ve bu sistemleri geliştirebilirsin. Filonun tam potansiyelini kullanabilmesi sana bağlı.

    Sınırsız Gemi Kombinasyonları
    Spore Avcı Uçağı, Muhrip, Devasa Savaş Kruvazörü, Güneş Balinası Nakliye Gemisi... Geniş gemi ve uçak yelpazesi sayesinde, kıvrak zekânı kullanarak oluşturabileceğin filonun türü konusunda hiçbir sınırlama yok.

    Gerçekçi Devasa Uzay Savaşları
    Bir uzay savaşında iyi planlanmış bir pusu, düşman filosuna ağır hasarlar verebilir. Veya filonu yoğun güzergâhları korumakta kullanmayı seçebilirsin. Büyük bir savaş, yüzlerce mil çapında bir alanın hava trafiğine kapanmasına neden olabilir.

    Keşfedilmemiş Uzayın Derinliklerine Gir
    Samanyolu'nun ücra bir köşesinde, bilinen uzayın sınırlarının ötesinde kendi üssün ve hayata geçirecek fikirlerin olacak. Filonu her an her şeyin olabileceği karanlık bölgelere göndereceksin. Acaba yıldızlar dışında neler keşfedeceksin?

    Yıldızlararası Kuvvetlerle Etkileşim
    Evrenin farklı bölgelerinde farklı kuvvetler var. Gemilerini gönderip işbirliği yaparsın ve hedeflerine ulaşmalarına yardım ederek zenginleşebilirsin veya hava sahalarını ve bölgelerini işgal edebilirsin. Seni bekleyen sayısız bilinmeyen görev var. Seçim senin!

    Müttefiklere İhtiyacın Olacak
    Burası her gün yeni ortaklıkların doğup çatışmaların başladığı dinamik bir topluluk. Dünyanın her yerinden oyuncularla ittifaklar kur veya mevcut ittifaklara katıl. Bölgeni genişlet ve adını tüm galaksiye duyur. Diplomasiyle herkesin refahı için çabalayacağın veya istersen uzağında durabileceğin çetrefilli bir evrenin ortasında olacaksın.



    https://www.pocketgamer.com/articles/086326/infinite-lagrange-is-a-space-simulation-title-from-netease-thats-soft-launched-in-europe-for-ios-and-android/
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    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    C Cimbomua28 12 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    M Mylevi (Ahmet mylevi) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunun gibi zibillah tane oyun var, alayı p2w olayında çığır üzerine çığır açıyor. Ne kadar kasarsanız kasın parası çok olan bir ilgi manyağı koca serveri karısı yapabilir.
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