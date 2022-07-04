Virgin Orbit, ilk gece görevini başarıyla tamamladı: 7 uydu yörüngeye yerleştirildi

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Virgin Orbit, ilk gece görevini başarıyla gerçekleştirdi ve uyduları alçak dünya yörüngesine yerleştirdi. Straight Up adlı görev, şirketin başarılı şekilde tamamlanan dördüncü uçuşu oldu. Şirket gerçekleştirilen görev ile ABD Uzay Kuvvetleri için yapılacak üç görevden ilkini tamamladı.

İlk uluslararası göreve hazırlanıyorlar

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında ticari operasyonlarına başlayan Virgin Orbit, uyduları fırlatmak için geleneksel havaalanı pistlerinden kalkan bir Boeing 747'yle yüksek irtifadan fırlatılan LauncherOne adlı bir roketi kullanıyor. Roket, kendi motorlarını ateşleyerek uyduları yörüngeye yerleştirmek için 747'den ayrılıyor.

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Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Straight Up görevi kapsamında da Kaliforniya'daki Mojave Hava ve Uzay Limanı'ndan kalkan Boeing 747 ve uçağa bağlı LauncherOne roketi 35.000 feet (10.700 metre) yüksekliğe ulaştıktan sonra roket, uyduları dünya yüzeyinin yaklaşık 500 km üzerine yerleştirmek için uçaktan ayrıldı. Görevde yedi uydunun tamamı başarıyla yörüngeye yerleştirildi.

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Virgin Orbit, ilk gece göreviyle dünyanın herhangi bir yerinden fırlatma gerçekleştirebilme yeteneğini genişlettiğini söylüyor. Şirket, bu yıl içerisinde Birleşik Krallık Uzay Ajansı ve Kraliyet Hava Kuvvetleri ile uluslararası lansmanını gerçekleştirmeyi planlıyor.

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Virgin Orbit, ilk gece görevinde uyduları başarıyla fırlattı