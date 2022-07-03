NASA, Artemis 1 Ay görevi için olası fırlatma tarihini belirledi

NASA, 'wet dress rehearsal' provalarını tamamladığı SLS roketinin fırlatılma tarihine dair bilgiler paylaştı. Artemis 1 görevi kapsamında geliştirilen roket, Ağustos sonu ve Eylül başı arasında fırlatılacak.

SLS, montaj binasına geri getirildi

Arstechnica ile yaptığı röportajda NASA'nın kıdemli keşif yetkilisi Jim Free, SLS roketinin 23 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında fırlatılması için çalıştıklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde son testi tamamlanan roket, test sensörlerinin çıkarılması, pillerin yeniden şarj edilmesi ve fırlatmadan önce son kontrollerin tamamlanması için montaj binasına geri götürüldü. Montaj binasında ayrıca son testteki yakıt yüklemesi sırasında gerçekleşen hidrojen sızıntısına sebep olan bir conta da değiştirilecek.

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Mürettebatsız bir gidiş-dönüş görevi olan Artemis 1, mürettebatla gerçekleştirilecek olan Artemis 2 görevine öncülük edecek. İkinci görev kapsamında dört astronotla beraber uzay aracı Ay'ın yakınından geçip geri dönecek. Son görev olan Artemis 3'de ise mürettebat, Ay yüzeyine ulaştırılacak.

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