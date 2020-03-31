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    Virgin Orbit roket şirketi de KOVİD-19 hastaları için solunum cihazı üretecek

    Merkezi Kaliforniya'da bulunan Virgin Orbit, KOVİD-19 hastalarının ihtiyaç duyduğu solunum cihazlarını üretmeye başlayacak. Ekipçe geliştirilen cihaz, basit ve işlevsel oluşuyla dikkat çekiyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Virgin Orbit roket şirketi de KOVİD-19 hastaları için solunum cihazı üretecek

    Ünlü girişimci Richard Branson’un sahibi olduğu Virgin Orbit isimli roket şirketi, koronavirüs salgını kapsamında hastanelerin en çok ihtiyaç duyduğu malzemelerin başında gelen solunum cihazlarını üretmeye başlayacak. Kaliforniya’daki fabrikada üretilecek cihazlar, ABD’deki hastanelere gönderilecek.

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    Şirketin bu kapsamda görevlendirdiği proje lideri Kevin Zagorski çok basit ancak etkin bir tasarıma sahip cihazların ihtiyaç sahiplerine ve hastanelere hızlı bir şekilde gönderilebileceğini belirtmiş. Şirketin geliştirdiği cihaz, solunum (balon) maskelerini sıkıştırarak hastaların nefes almasını sağlıyor. Solunum cihazı, nefes borusuna yerleştirilen bir pompa vasıtasıyla akciğerlere hava gönderiyor.

    Onay süreci bekleniyor

    Virgin Orbit CEO’su Dan Hart, cihazın onay sürecine yönelik Amerikan Gıda ve İlaç Kurumuyla (FDA) yapılan görüşmelerin devam etiğini ve ilk fırsatta bunların ihtiyaç sahiplerine teslim edileceğini ifade etmiş. Onay süreciyle ilgili bir tarih veremeyen CEO, solunum cihazlarının FDA yönetmeliğine göre “acil ihtiyaçlar” kategorisine girdiğini ve bu yüzden sürecin çok da uzamayacağını düşündüğünü belirtmiş.

    Virgin Orbit roket şirketi de KOVİD-19 hastaları için solunum cihazı üretecek

    Roket motorları ve uyduları uzaya taşımak için geliştirilen fırlatma sistemleri üzerinde uzmanlığı bulunan şirketin Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’a yönelttiği “bu zor zamanlarda ne yapabiliriz?” sorusu üzerine aldığı cevap haliyle solum cihazı olmuş. Newsom bu kapsamda Virgin Orbit ekibini halihazırda basit bir solunum cihazı geliştirmekle uğraşan Kaliforniya Irvine ile Texas Üniversitelerinde görev yapan mühendis ve doktor grubuyla bir araya getirmiş.

    Üzerinde çalışılan konseptin gerçeğe dönüşmesinin ardından yapılacak tek bir şey kalıyor. O da solunum cihazı hızlı bir şekilde üretmek. Burada da devreye Virgin Orbit girecek ve solunum cihazı seri olarak üretilmeye başlanacak.



    https://www.cnbc.com/2020/03/30/bransons-virgin-orbit-to-begin-coronavirus-ventilator-mass-production.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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