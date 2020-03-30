Koronavirüsü 1 dakika tespit eden 'yerli yapay zeka' göreve başlıyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün ülkenin her tarafına yayıldığını söylüyor ancak Türkiye’nin her yerinde koronavirüs test laboratuvarı bulunmuyor. Laboratuvar bulunmayan bölgelerde koronavirüs tanısı yapabilmek için yapay zekalı bir program geliştirildi.

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Kahramanmaraş Teknokent bünyesinde geliştirilen yerli yapay zeka, hastanın tomografisini analiz ediyor ve koronavirüs olup olmadığını 1 dakikada tespit edebiliyor. Programın yüzde 99,76 doğrulukla çalıştığı ifade ediliyor.

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MHP Gaziantep Milletvekili Dr. Muhittin Taşdoğan ve Gaziantep İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı 'Yapay Zeka ile Radyoloji Görüntüleme' programının tanıtımını yaptı. Geliştirilen yapay zeka sayesinde, hastanın tomografisi çekilerek koronavirüs olup olmadığı hızlıca tespit edilecek ve bu sayede sağlık çalışanlarının hızlıca tedbir alması sağlanacak. Programın Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslimi gerçekleşti.

Gaziantep’te kullanılacak

Gaizantep İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı, programın Gaziantep’teki kalabalık hastanelerde kullanılacağını duyurdu. Sarıfakı, “"Bu programın bize çok fayda getireceğini ve zaman kazandıracağını düşünüyorum. Bu çalışma yüzde 99,76 oranında doğruluk öngörüyor. Bu çalışmayı öncelikle en yoğun hastanelerimiz başta olmak üzere tüm hastanelerde uygulayacağız. Sonrasında bu çalışmaya destek vermiş olacağız hem de klinik semptomları uygun olan, yani ateş, solunum zorluğu ve öksürük şikâyetleri bulunan ama anında test yapamadığımız hastalara uygulayacağız. Çünkü bazen test 24 veya 36 saatte yapılabiliyor. Bu süreçte hızlı tedaviye başlamak adına bu hastaları Kovid-19 gibi değerlendirip, hastanede izole edip hızlı bir şekilde tedavisine başlamamızı sağlayacak bir görüntüleme sistemi olduğunu düşünüyorum'' dedi.

https://www.haberturk.com/koronavirus-son-dakika-korona-ya-1-dakikada-radyolojik-tespit-haberler-2629294

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