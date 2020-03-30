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    Koronavirüsü 1 dakika tespit eden 'yerli yapay zeka' göreve başlıyor

    Kahramanmaraş'ta geliştirilen 'Yapay Zeka ile Radyoloji Görüntüleme' programı Gaziantep'teki kalabalık hastanelerde kullanılacak. Yapay zeka, 1 dakikada koronavirüsü tespit edebiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Koronavirüsü 1 dakika tespit eden 'yerli yapay zeka' göreve başlıyor
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün ülkenin her tarafına yayıldığını söylüyor ancak Türkiye’nin her yerinde koronavirüs test laboratuvarı bulunmuyor. Laboratuvar bulunmayan bölgelerde koronavirüs tanısı yapabilmek için yapay zekalı bir program geliştirildi.

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    Kahramanmaraş Teknokent bünyesinde geliştirilen yerli yapay zeka, hastanın tomografisini analiz ediyor ve koronavirüs olup olmadığını 1 dakikada tespit edebiliyor. Programın yüzde 99,76 doğrulukla çalıştığı ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Tofaş, koronavirüsle mücadele için tıbbi malzeme üretimine başladı"

    MHP Gaziantep Milletvekili Dr. Muhittin Taşdoğan ve Gaziantep İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı 'Yapay Zeka ile Radyoloji Görüntüleme' programının tanıtımını yaptı. Geliştirilen yapay zeka sayesinde, hastanın tomografisi çekilerek koronavirüs olup olmadığı hızlıca tespit edilecek ve bu sayede sağlık çalışanlarının hızlıca tedbir alması sağlanacak. Programın Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslimi gerçekleşti.

    Gaziantep’te kullanılacak

    Gaizantep İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı, programın Gaziantep’teki kalabalık hastanelerde kullanılacağını duyurdu. Sarıfakı, “"Bu programın bize çok fayda getireceğini ve zaman kazandıracağını düşünüyorum. Bu çalışma yüzde 99,76 oranında doğruluk öngörüyor. Bu çalışmayı öncelikle en yoğun hastanelerimiz başta olmak üzere tüm hastanelerde uygulayacağız. Sonrasında bu çalışmaya destek vermiş olacağız hem de klinik semptomları uygun olan, yani ateş, solunum zorluğu ve öksürük şikâyetleri bulunan ama anında test yapamadığımız hastalara uygulayacağız. Çünkü bazen test 24 veya 36 saatte yapılabiliyor. Bu süreçte hızlı tedaviye başlamak adına bu hastaları Kovid-19 gibi değerlendirip, hastanede izole edip hızlı bir şekilde tedavisine başlamamızı sağlayacak bir görüntüleme sistemi olduğunu düşünüyorum'' dedi.



    https://www.haberturk.com/koronavirus-son-dakika-korona-ya-1-dakikada-radyolojik-tespit-haberler-2629294 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 2 sa. en beğenilen mert1907
    Kontrole gidince sen özellikle 2 dkk iste....
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Guhong01 (Guhong 01 ) 35 dk.
    Yapay zeka ile bir şeyin doğruluğunu %99 bulmak aslında test edilen şeylerin yanlış bulunma ihtimalinin çok yüksek olduğu anlamına gelir, bu oran bile yapılan çalışmanın işe yaramaz olduğunu gösteriyor, üzülerek söylüyorum ama maalesef bir bilişim ülkesi değiliz. Yapay zeka hakkında biraz bile fikri olan bir insan ne demek istediğimi anlar.
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    klarkkent (Emre Erdoğan) 1 sa.
    haberdeki görseli neye göre seçtiniz? hiç mi akciğer grafisi görseli falan bulunmuyor.

    %99,76 doğruluk öngörülüyormuş. Hahahah, kimlere kaldık ya.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa.
    Süpermiş. Bu tüm test sorunlarımızı çözer. Mümkünse güvenlikli bir sunucuya entegre edip ihracatını bile yapabiliriz tüm dünyaya. Dünyada günde rahat 1 milyona yakın test ihtiyacı var. Test başı 1 dolardan düşünebiliyor musunuz. Günlük 1 milyon dolar gelir yapar. Resmen ülke coronadan kalkınır.
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    kuasudba 2 sa.
    yapay zeka islam'a uygun mu ? malum islam bizim ülkemizde bir tabu ve eleştirilemez konumda.

    eğer sarıklılar uygun değil derse yapmayalım.
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 2 sa.
    Ülkem için çok sevindiri bir haber gurur duydum. Erken tanı her zaman iyidir..
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    mert1907 (Mert Karakoç) 2 sa.
    Sadece 1 dakika mı tespit edebiliyor ikinci dakika edemiyor mu.
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