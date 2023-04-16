Vivo Pad 2'nin basın görselleri yayınlandı: İşte temel özellikleri

Şirket tabletin 144 Hz yenileme hızı ve 2.8K çözünürlüğe sahip 12.1 inç IPS ekran taşıyacağını doğruladı. Vivo Pad 2'nin 44W hızlı şarjı destekleyen 10.000 mAh bataryadan güç alması bekleniyor. Ayrıca 8 MP ön ve 13 + 2 MP sensörlü çift arka kamera ile gelecek.
Vivo Pad 2 özellikleri
Aktarılan bilgilere göre cihaz 8/12 GB LPDDR5 RAM ve 128/256GB/512 GB UFS 3.1 depolama alanı ile sunulacak. Kutudan ise Android 13 işletim sistemi tabanlı OriginOS 3 ile çıkacak. Yakında resmiyet kazanmasını beklediğimiz modelle ilgili bidiklerimiz bu kadar.
Yeni amiral gemisi Vivo Pad 2 tablet, Vivo X Fold 2 ve Vivo X Flip katlanabilir telefonlarla birlikte 20 Nisan tarihinde Çin'de tanıtılacak. Gün ışığına çıkmamış diğer tüm detayları ve fiyat etiketini önümüzdeki hafta hep birlikte öğreneceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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