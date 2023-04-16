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    Vivo Pad 2'nin basın görselleri yayınlandı: İşte temel özellikleri

    Vivo markası önümüzdeki hafta yeni bir tablet tanıtacak. Çinli şirket lansman öncesinde Vivo Pad 2'nin temel özelliklerini açığa çıkaran tanıtım posterleri yayınladı.
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    Vivo Pad 2'nin basın görselleri yayınlandı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vivo yeni amiral gemisi tableti Vivo Pad 2'nin temel özelliklerini ortaya koyan yeni basın görselleri yayınladı. Yayınlanan görüntüler cihazın tamamen metal bir gövdeye sahip olacağını ve Dimensity 9000 işlemciyle geleceğini gözler önüne seriyor.

    Vivo Pad 2'nin basın görselleri yayınlandı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Şirket tabletin 144 Hz yenileme hızı ve 2.8K çözünürlüğe sahip 12.1 inç IPS ekran taşıyacağını doğruladı. Vivo Pad 2'nin 44W hızlı şarjı destekleyen 10.000 mAh bataryadan güç alması bekleniyor. Ayrıca 8 MP ön ve 13 + 2 MP sensörlü çift arka kamera ile gelecek.

    Vivo Pad 2'nin basın görselleri yayınlandı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Vivo Pad 2 özellikleri

    Aktarılan bilgilere göre cihaz 8/12 GB LPDDR5 RAM ve 128/256GB/512 GB UFS 3.1 depolama alanı ile sunulacak. Kutudan ise Android 13 işletim sistemi tabanlı OriginOS 3 ile çıkacak. Yakında resmiyet kazanmasını beklediğimiz modelle ilgili bidiklerimiz bu kadar.

    Vivo Pad 2'nin basın görselleri yayınlandı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Yeni amiral gemisi Vivo Pad 2 tablet, Vivo X Fold 2 ve Vivo X Flip katlanabilir telefonlarla birlikte 20 Nisan tarihinde Çin'de tanıtılacak. Gün ışığına çıkmamış diğer tüm detayları ve fiyat etiketini önümüzdeki hafta hep birlikte öğreneceğiz.

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