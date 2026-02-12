Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Pad 8 serisi globale geliyor: İşte özellikleri ve renk seçenekleri

    Xiaomi Pad 8 ve Pad 8 Pro modellerinin global lansman öncesi bellek konfigürasyonları ve renk seçenekleri sızdırıldı. 3.2K 144Hz ekran ve dahası...             

    Xiaomi Pad 8 serisi küresel pazara geliyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan ve Çin'de bir süredir satışta olan Xiaomi Pad 8 ve 8 Pro'yu küresel pazara getirmeye hazırlanıyor. Son olarak her iki modelin küresel sürümlerine ait bilgiler paylaşıldı. İşte beklenen özellikler...

    Xiaomi Pad 8 serisi küresel pazara geliyor

    Sızıntıya göre Xiaomi Pad 8, global pazarda 8GB + 128GB ve 8GB + 256GB olmak üzere iki farklı bellek seçeneğiyle sunulacak. Pad 8 Pro ise 8GB + 256GB ve 12GB + 512GB konfigürasyonlarıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Her iki modelin de mavi, gri ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacağı belirtiliyor.

    Teknik özellikler tarafında hem Pad 8 hem de Pad 8 Pro'nun 11.2 inç büyüklüğünde, 800 nit parlaklık, 3.2K çözünürlük sunan, 3:2 en-boy oranına ve 144Hz yenileme hızına sahip LCD ekranla gelmesi bekleniyor. Standart modelde Snapdragon 8s Gen 4 işlemci yer alırken 45W hızlı şarj desteği sunulacak. Kamera tarafında 13 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kamera eşlik edecek.

    Xiaomi Pad 8 serisi küresel pazara geliyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Pad 8 Pro ise performans tarafında daha iddialı bir konumda bulunuyor. Cihazın Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alacağı, 67W hızlı şarj desteği sunacağı ve 50 MP arka kameraya ek olarak 32MP ön kamerayla geleceği belirtiliyor. Her iki modelde de 9.200mAh batarya, HyperOS 3 tabanlı Android 16 işletim sistemi, Xiaomi Focus Touch Pen Pro desteği, PC seviyesinde WPS ve CAD uygulama uyumluluğu ile dörtlü hoparlör sistemi yer alacak.

    Bağlantı tarafında Wi-Fi 7, USB-C 3.2 Gen 1, NFC ve IR blaster gibi özellikler sunulurken, 4G veya 5G desteğinin bulunmayacağı belirtliyor. Global lansmanla birlikte fiyatlandırma ve çıkış tarihi gibi detayların da netleşmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat fullback yorum askerlik muayenesi nerede yapılır graveyard keeper türkçe yama iphone 7 plus instagram yüklenir mi en iyi yayık makinesi hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Latitude 3450
    Dell Latitude 3450
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum