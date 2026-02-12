Xiaomi Pad 8 serisi globale geliyor: İşte özellikleri ve renk seçenekleri

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan ve Çin'de bir süredir satışta olan Xiaomi Pad 8 ve 8 Pro'yu küresel pazara getirmeye hazırlanıyor. Son olarak her iki modelin küresel sürümlerine ait bilgiler paylaşıldı. İşte beklenen özellikler...

Xiaomi Pad 8 serisi küresel pazara geliyor

Sızıntıya göre Xiaomi Pad 8, global pazarda 8GB + 128GB ve 8GB + 256GB olmak üzere iki farklı bellek seçeneğiyle sunulacak. Pad 8 Pro ise 8GB + 256GB ve 12GB + 512GB konfigürasyonlarıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Her iki modelin de mavi, gri ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacağı belirtiliyor.

Teknik özellikler tarafında hem Pad 8 hem de Pad 8 Pro'nun 11.2 inç büyüklüğünde, 800 nit parlaklık, 3.2K çözünürlük sunan, 3:2 en-boy oranına ve 144Hz yenileme hızına sahip LCD ekranla gelmesi bekleniyor. Standart modelde Snapdragon 8s Gen 4 işlemci yer alırken 45W hızlı şarj desteği sunulacak. Kamera tarafında 13 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kamera eşlik edecek.

Tam Boyutta Gör Pad 8 Pro ise performans tarafında daha iddialı bir konumda bulunuyor. Cihazın Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alacağı, 67W hızlı şarj desteği sunacağı ve 50 MP arka kameraya ek olarak 32MP ön kamerayla geleceği belirtiliyor. Her iki modelde de 9.200mAh batarya, HyperOS 3 tabanlı Android 16 işletim sistemi, Xiaomi Focus Touch Pen Pro desteği, PC seviyesinde WPS ve CAD uygulama uyumluluğu ile dörtlü hoparlör sistemi yer alacak.

Bağlantı tarafında Wi-Fi 7, USB-C 3.2 Gen 1, NFC ve IR blaster gibi özellikler sunulurken, 4G veya 5G desteğinin bulunmayacağı belirtliyor. Global lansmanla birlikte fiyatlandırma ve çıkış tarihi gibi detayların da netleşmesi bekleniyor.

