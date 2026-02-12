Xiaomi Pad 8 serisi globale geliyor: İşte özellikleri ve renk seçenekleri

Xiaomi Pad 8 serisi küresel pazara geliyor
Sızıntıya göre Xiaomi Pad 8, global pazarda 8GB + 128GB ve 8GB + 256GB olmak üzere iki farklı bellek seçeneğiyle sunulacak. Pad 8 Pro ise 8GB + 256GB ve 12GB + 512GB konfigürasyonlarıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Her iki modelin de mavi, gri ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacağı belirtiliyor.
Teknik özellikler tarafında hem Pad 8 hem de Pad 8 Pro'nun 11.2 inç büyüklüğünde, 800 nit parlaklık, 3.2K çözünürlük sunan, 3:2 en-boy oranına ve 144Hz yenileme hızına sahip LCD ekranla gelmesi bekleniyor. Standart modelde Snapdragon 8s Gen 4 işlemci yer alırken 45W hızlı şarj desteği sunulacak. Kamera tarafında 13 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kamera eşlik edecek.
Bağlantı tarafında Wi-Fi 7, USB-C 3.2 Gen 1, NFC ve IR blaster gibi özellikler sunulurken, 4G veya 5G desteğinin bulunmayacağı belirtiliyor. Global lansmanla birlikte fiyatlandırma ve çıkış tarihi gibi detayların da netleşmesi bekleniyor.