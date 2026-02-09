Lenovo Legion Y700 (2026), Mart lansmanı öncesi detaylandı

Tam Boyutta Gör Lenovo Legion Y700 (2026) ekran özellikleri, markanın yayınladığı son tanıtım görseliyle birlikte resmiyet kazandı. Lenovo, tableti Mart ayında Çin’de tanıtmayı planlıyor ve lansman öncesi paylaşılan bilgiler, cihazın hem ekran tarafında hem de donanım yapılandırmalarında üst segmente konumlandığını gösteriyor.

İşte Lenovo Legion Y700 (2026)'nın beklenen özellikleri:

Lenovo tarafından doğrulanan bilgilere göre Legion Y700 (2026); 8,8 inç boyutunda ve 3040 x 1904 piksel çözünürlük sunan bir ekranla donatılacak. 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip bu panel, önceki nesil kompakt Android tabletlerle kıyaslandığında daha yüksek bir görüntü keskinliği vadediyor. 800 nit seviyesine ulaşan parlaklık değeri, tabletin hem iç mekânlarda hem de güçlü ışık altında daha rahat kullanılabilmesini hedefliyor. DCI-P3 renk gamı desteği ve 12 bit renk derinliği ise ekranın, özellikle video izleme ve grafik ağırlıklı uygulamalarda daha geniş ve doğru renkler sunmasına olanak tanıyor.

Paylaşılan tanıtım görselleri, Legion Y700 (2026)’nın bağlantı tarafında da dikkat çekici bir yenilik sunduğunu gösteriyor. Tabletin yatay konumda kullanıldığında alt ve sağ kenarda konumlandırılmış iki ayrı USB-C bağlantı noktasına sahip olabileceği görülüyor. Bu tasarım, özellikle oyun oynarken ya da harici aksesuarlar kullanılırken şarj kablosunun kullanım konforunu artırmayı amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında ise 5. nesil Legion Y700 için sızdırılan yapılandırma bilgileri, cihazın üst seviye segmentte konumlanacağını net biçimde ortaya koyuyor. Tipster Digital Chat Station’a göre tablet; 12GB RAM ve 256GB depolama, 16GB RAM ve 512GB depolama ile 24GB RAM ve 1TB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak.

Cihazın kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinin yer alacağı da belirtiliyor. Daha önce ortaya atılan 9.000 mAh batarya iddiası da henüz kesinlik kazanmış değil, ancak son sızıntılar Legion Y700 (2026)’nın 68W hızlı şarj desteği sunacağını ortaya koyuyor.

Kamera tarafında Lenovo’nun daha sade bir yaklaşım benimsediği görülüyor. Tabletin arka bölümünde RGB halka LED flaşla çevrelenmiş tek bir 50 megapiksel kamera yer alacak. Son olarak renk seçenekleri tarafında ise Lenovo'nun siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı alternatif sunacağı doğrulandı.

