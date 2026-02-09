Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo Legion Y700 (2026), Mart lansmanı öncesi detaylandı

    Lenovo Legion Y700 (2026) ekran özellikleri resmen doğrulandı. 8,8 inçlik yüksek çözünürlüklü ekran ve sızdırılan donanım seçenekleriyle yakında tanıtılabilir. İşte detaylar:

    Lenovo Legion Y700 (2026), Mart lansmanı öncesi detaylandı Tam Boyutta Gör
    Lenovo Legion Y700 (2026) ekran özellikleri, markanın yayınladığı son tanıtım görseliyle birlikte resmiyet kazandı. Lenovo, tableti Mart ayında Çin’de tanıtmayı planlıyor ve lansman öncesi paylaşılan bilgiler, cihazın hem ekran tarafında hem de donanım yapılandırmalarında üst segmente konumlandığını gösteriyor.

    İşte Lenovo Legion Y700 (2026)'nın beklenen özellikleri:

    Lenovo tarafından doğrulanan bilgilere göre Legion Y700 (2026); 8,8 inç boyutunda ve 3040 x 1904 piksel çözünürlük sunan bir ekranla donatılacak. 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip bu panel, önceki nesil kompakt Android tabletlerle kıyaslandığında daha yüksek bir görüntü keskinliği vadediyor. 800 nit seviyesine ulaşan parlaklık değeri, tabletin hem iç mekânlarda hem de güçlü ışık altında daha rahat kullanılabilmesini hedefliyor. DCI-P3 renk gamı desteği ve 12 bit renk derinliği ise ekranın, özellikle video izleme ve grafik ağırlıklı uygulamalarda daha geniş ve doğru renkler sunmasına olanak tanıyor.

    Paylaşılan tanıtım görselleri, Legion Y700 (2026)’nın bağlantı tarafında da dikkat çekici bir yenilik sunduğunu gösteriyor. Tabletin yatay konumda kullanıldığında alt ve sağ kenarda konumlandırılmış iki ayrı USB-C bağlantı noktasına sahip olabileceği görülüyor. Bu tasarım, özellikle oyun oynarken ya da harici aksesuarlar kullanılırken şarj kablosunun kullanım konforunu artırmayı amaçlıyor.

    Lenovo Legion Y700 (2026), Mart lansmanı öncesi detaylandı Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafında ise 5. nesil Legion Y700 için sızdırılan yapılandırma bilgileri, cihazın üst seviye segmentte konumlanacağını net biçimde ortaya koyuyor. Tipster Digital Chat Station’a göre tablet; 12GB RAM ve 256GB depolama, 16GB RAM ve 512GB depolama ile 24GB RAM ve 1TB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak.

    Cihazın kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinin yer alacağı da belirtiliyor. Daha önce ortaya atılan 9.000 mAh batarya iddiası da henüz kesinlik kazanmış değil, ancak son sızıntılar Legion Y700 (2026)’nın 68W hızlı şarj desteği sunacağını ortaya koyuyor.

    Kamera tarafında Lenovo’nun daha sade bir yaklaşım benimsediği görülüyor. Tabletin arka bölümünde RGB halka LED flaşla çevrelenmiş tek bir 50 megapiksel kamera yer alacak. Son olarak renk seçenekleri tarafında ise Lenovo'nun siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı alternatif sunacağı doğrulandı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    beyinli araba vurdurulur mu 2 yıl değişmeyen motor yağı mad mare neyin muadili ayşe şiiri klima sürekli defrost yapıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum