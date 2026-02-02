Redmi K Pad 2 sızdırıldı: 165Hz 3K ekran ve 9.000 mAh batarya ile geliyor

Tam Boyutta Gör Redmi K Pad 2 ile ilgili ilk somut sızıntılar ortaya çıktı ve şirketin performans odaklı tablet segmentindeki iddiasını sürdürmeye hazırlandığını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl yalnızca Çin pazarında tanıtılan Redmi K Pad, daha sonra küresel pazarda Xiaomi Pad Mini adıyla konumlandırılmıştı. Aynı stratejinin ikinci nesilde de devam etmesi bekleniyor. Ortaya çıkan bilgiler ise Redmi’nin yeni modelle selefine kıyasla radikal bir tasarım değişikliğinden ziyade donanım tarafında ölçülü ama etkili iyileştirmelere odaklandığını düşündürüyor.

İşte Redmi K Pad 2'nin beklenen özellikleri:

Sızıntının kaynağı olan tipster Digital Chat Station, cihazın adını doğrudan paylaşmasa da tarif edilen özellikler Redmi K Pad 2 ile güçlü şekilde örtüşüyor. Buna göre tablet, özel olarak üretilmiş 8,8 inç boyutunda bir LCD ekranla gelecek. Bu panel, 165Hz yenileme hızı ve 3K çözünürlük sunarak önceki nesille aynı temel ekran değerlerini koruyor.

Sızdırılan bilgiler arasında dikkat çeken bir diğer unsur, dokunsal geri bildirim tarafında yapılan iyileştirmeler. Redmi K Pad 2’nin çift X eksenli motorla geleceği belirtiliyor. Akıllı telefonlarda daha sık gördüğümüz bu çözüm, tablet segmentinde hâlâ sınırlı sayıda modelde yer alıyor. Bu motorlar sayesinde oyunlarda, sanal klavye kullanımında ve sistem bildirimlerinde daha hassas ve dengeli titreşim geri bildirimi sunulması amaçlanıyor. Ses tarafında ise simetrik yerleştirilmiş çift hoparlör bulunacağı ve bu hoparlörlerin birlikte ayarlanmış bir ses karakteri sunacağı ifade ediliyor. Böylece tablet, kullanıcılara yatay konumdayken daha dengeli bir stereo deneyimi sağlayacaktır.

OnePlus 16 özellikleri erken sızdı: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro 1 gün önce eklendi

Batarya kapasitesi, Redmi K Pad 2’nin en belirgin yükseltmelerinden biri olarak öne çıkıyor. Yeni modelde 9.000 mAh kapasiteli bir batarya yer alacağı söyleniyor. İlk nesil Redmi K Pad’in 7.500 mAh bataryaya sahip olduğu düşünüldüğünde, bu artış ciddi bir kullanım süresi avantajı anlamına geliyor.

Redmi K Pad 2’nin çıkış takvimine dair iddialar da dikkat çekici. Sızıntılar, tabletin bu yılın ilk yarısında tanıtılacağını öne sürüyor. Geçen yıl Redmi K Pad’in, Redmi K80 Ultra ile birlikte duyurulmuş olması bu iddiayı güçlendiriyor. Benzer bir senaryoda, yeni tabletin de performans odaklı Redmi K90 Ultra ile birlikte sahneye çıkması bekleniyor. Bu takvim doğrulanırsa, Redmi K Pad 2’nin Mayıs veya Haziran aylarında resmiyet kazanması olası görünüyor. Küresel pazarda ise cihazın Xiaomi Pad Mini 2 adıyla sunulması kuvvetle muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Redmi K Pad 2 sızdırıldı: 165Hz 3K ekran ve 9.000 mAh pil

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: