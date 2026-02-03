Samsung’un yeni amiral gemileri ortaya çıktı: Galaxy Watch 9, Watch Ultra 2 ve Tab S12

Tam Boyutta Gör Samsung’un 2026 ürün takvimine dair ilk somut işaretler ortaya çıktı. GSMA veri tabanında tespit edilen yeni model numaraları Galaxy Watch 9, Galaxy Watch Ultra 2 ve Galaxy Tab S12 serisinin aktif geliştirme sürecinde olduğunu doğruluyor. Sızıntı, Samsung’un giyilebilir cihazlar ve üst segment tabletler tarafında yeni nesle geçtiğini gösterirken şirketin ürün konumlandırmasında dikkat çekici değişimlere hazırlandığını da işaret ediyor.

GSMA veri tabanında listelenen SM-L345 ve SM-L716 model numaraları, sırasıyla Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2’ye karşılık geliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut Galaxy Watch 8 serisi farklı boyut ve bağlantı seçeneklerine göre SM-L320, SM-L330 ve SM-L335 numaralarını kullanıyor. Buna karşın Galaxy Watch Ultra modellerinin hem 2024 hem de 2025 sürümleri aynı SM-L705 kodunu paylaşmıştı. Yeni Ultra modelinde tamamen farklı bir tanımlayıcıya geçilmesi, Samsung’un yalnızca küçük bir güncelleme değil, mimari veya donanım açısından daha köklü bir nesil değişimi hazırladığını düşündürüyor.

Tam Boyutta Gör Tablet tarafında ise GSMA listelerinde SM-X846 ve SM-X946 kodlarıyla Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra yer alıyor. Model numaraları incelendiğinde, Plus ve Ultra kademelerinin net biçimde ayrıldığı bir şema görülüyor. Galaxy Tab S11’in SM-X730 ve SM-X736, Tab S11 Ultra’nın ise SM-X930 ve SM-X936 kodlarını taşıdığı düşünülürse, yeni nesilde temel modelin tamamen devre dışı bırakılması güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

Zamanlama tarafında da GSMA verileri dolaylı ipuçları sunuyor. Samsung’un geçmiş lansman takvimleri dikkate alındığında, Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2’nin bu yılki katlanabilir telefon odaklı Unpacked etkinliğinde, yani yaz aylarında tanıtılması olası görünüyor. Tablet cephesinde ise Galaxy Tab S12 serisinin daha geç bir tarihte, muhtemelen 2026’nın ilerleyen aylarında bağımsız bir lansmanla sahneye çıkması bekleniyor.

