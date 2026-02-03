Samsung’un yeni amiral gemileri ortaya çıktı: Galaxy Watch 9, Watch Ultra 2 ve Tab S12

Samsung'un 2026 hedefi: Galaxy Watch 9, Watch Ultra 2 ve Galaxy Tab S12 serisi geliştirme aşamasında
GSMA veri tabanında listelenen SM-L345 ve SM-L716 model numaraları, sırasıyla Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2’ye karşılık geliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut Galaxy Watch 8 serisi farklı boyut ve bağlantı seçeneklerine göre SM-L320, SM-L330 ve SM-L335 numaralarını kullanıyor. Buna karşın Galaxy Watch Ultra modellerinin hem 2024 hem de 2025 sürümleri aynı SM-L705 kodunu paylaşmıştı. Yeni Ultra modelinde tamamen farklı bir tanımlayıcıya geçilmesi, Samsung’un yalnızca küçük bir güncelleme değil, mimari veya donanım açısından daha köklü bir nesil değişimi hazırladığını düşündürüyor.
Zamanlama tarafında da GSMA verileri dolaylı ipuçları sunuyor. Samsung'un geçmiş lansman takvimleri dikkate alındığında, Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2'nin bu yılki katlanabilir telefon odaklı Unpacked etkinliğinde, yani yaz aylarında tanıtılması olası görünüyor. Tablet cephesinde ise Galaxy Tab S12 serisinin daha geç bir tarihte, muhtemelen 2026'nın ilerleyen aylarında bağımsız bir lansmanla sahneye çıkması bekleniyor.