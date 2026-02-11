Fransız basını yazdı: Duster Coupe gelebilir! İşte olası tasarımı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Renault ve Dacia, küresel otomobil pazarındaki varlığını genişletmek ve özellikle Stellantis grubu modelleriyle daha etkin bir şekilde rekabet edebilmek amacıyla yeni stratejiler geliştiriyor. Bu doğrultuda, markanın en popüler modeli Duster temelinde yükselecek yeni bir Coupe-SUV versiyonu gündeme geldi.

Fransız Auto-Moto portalının haberine göre yeni model, BMW X4 ve Audi Q3 Sportback benzeri sportif bir gövde formuyla gelebilir. Ancak Dacia'nın bu modelle doğrudan lüks segmenti hedefleme gibi bir amacı yok. Daha ziyade Fiat Fastback, Citroen Basalt ve yakında çıkacak olan Fiat Grizzly gibi ulaşılabilir modellere yanıt niteliğinde değerlendiriliyor.

Tasarım ve teknik özellikler

Dacia Duster Coupe'nin, mevcut Duster ile aynı CMF-B platformunu temel alabileceği belirtiliyor. Yayınlanan ilk tasarım çalışmalarına (render) göre araç, Duster'ın Avrupa versiyonundan ziyade Hindistan versiyonunun karakteristik özelliklerini (yenilenmiş farlar, farklı ızgara ve tamponlar) taşıyacak. En dikkat çekici özelliği ise siluetini belirginleştiren eğimli tavan çizgisi olacak.

Tam Boyutta Gör Yeni coupe modelinin Hindistan'daki Duster versiyonuyla benzer motor seçeneklerini kullanması da ihtimaller arasında. 100 ve 160 beygir güç üreten 1.0 ve 1.3 litrelik turbo benzinli motorlara ek olarak, 160 beygirlik paralel hibrit sistemin de ürün gamında yer alması öngörülüyor.

Yeni Duster Coupe'nin ilk etapta Batı Avrupa dışındaki pazarlarda (Hindistan, Güney Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika) Renault logosuyla satışa çıkabileceği belirtiliyor. Ancak Avrupa pazarında Renault Arkana modelinin üretiminin sona ermesi, Dacia'nın bu boşluğu doldurmak için Coupe modelini Avrupa'ya kendi markası altında getirmesine zemin hazırlayabilir. Ancak kısa vadede öncelik, C segmentinde konumlanacak C-Neo kod adlı station wagon modeli gibi görünüyor.

