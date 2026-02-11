Fransız basını yazdı: Duster Coupe gelebilir! İşte olası tasarımı

Fransız Auto-Moto portalının haberine göre yeni model, BMW X4 ve Audi Q3 Sportback benzeri sportif bir gövde formuyla gelebilir. Ancak Dacia'nın bu modelle doğrudan lüks segmenti hedefleme gibi bir amacı yok. Daha ziyade Fiat Fastback, Citroen Basalt ve yakında çıkacak olan Fiat Grizzly gibi ulaşılabilir modellere yanıt niteliğinde değerlendiriliyor.
Tasarım ve teknik özellikler
Dacia Duster Coupe'nin, mevcut Duster ile aynı CMF-B platformunu temel alabileceği belirtiliyor. Yayınlanan ilk tasarım çalışmalarına (render) göre araç, Duster'ın Avrupa versiyonundan ziyade Hindistan versiyonunun karakteristik özelliklerini (yenilenmiş farlar, farklı ızgara ve tamponlar) taşıyacak. En dikkat çekici özelliği ise siluetini belirginleştiren eğimli tavan çizgisi olacak.
Yeni Duster Coupe'nin ilk etapta Batı Avrupa dışındaki pazarlarda (Hindistan, Güney Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika) Renault logosuyla satışa çıkabileceği belirtiliyor. Ancak Avrupa pazarında Renault Arkana modelinin üretiminin sona ermesi, Dacia'nın bu boşluğu doldurmak için Coupe modelini Avrupa'ya kendi markası altında getirmesine zemin hazırlayabilir. Ancak kısa vadede öncelik, C segmentinde konumlanacak C-Neo kod adlı station wagon modeli gibi görünüyor.