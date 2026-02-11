Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fransız basını yazdı: Duster Coupe gelebilir! İşte olası tasarımı

    Dacia'nın popüler Duster modelinin Coupe-SUV versiyonu üzerinde çalıştığı söyleniyor. Fransız basını, CMF-B platformunu temel alması beklenen aracın olası tasarımına dair ilk görseli paylaştı.

    Fransız basını yazdı: Duster Coupe gelebilir! İşte olası tasarımı Tam Boyutta Gör
    Renault ve Dacia, küresel otomobil pazarındaki varlığını genişletmek ve özellikle Stellantis grubu modelleriyle daha etkin bir şekilde rekabet edebilmek amacıyla yeni stratejiler geliştiriyor. Bu doğrultuda, markanın en popüler modeli Duster temelinde yükselecek yeni bir Coupe-SUV versiyonu gündeme geldi.

    Fransız Auto-Moto portalının haberine göre yeni model, BMW X4 ve Audi Q3 Sportback benzeri sportif bir gövde formuyla gelebilir. Ancak Dacia'nın bu modelle doğrudan lüks segmenti hedefleme gibi bir amacı yok. Daha ziyade Fiat Fastback, Citroen Basalt ve yakında çıkacak olan Fiat Grizzly gibi ulaşılabilir modellere yanıt niteliğinde değerlendiriliyor.

    Fransız basını yazdı: Duster Coupe gelebilir! İşte olası tasarımı Tam Boyutta Gör

    Tasarım ve teknik özellikler

    Dacia Duster Coupe'nin, mevcut Duster ile aynı CMF-B platformunu temel alabileceği belirtiliyor. Yayınlanan ilk tasarım çalışmalarına (render) göre araç, Duster'ın Avrupa versiyonundan ziyade Hindistan versiyonunun karakteristik özelliklerini (yenilenmiş farlar, farklı ızgara ve tamponlar) taşıyacak. En dikkat çekici özelliği ise siluetini belirginleştiren eğimli tavan çizgisi olacak.

    Fransız basını yazdı: Duster Coupe gelebilir! İşte olası tasarımı Tam Boyutta Gör
    Yeni coupe modelinin Hindistan'daki Duster versiyonuyla benzer motor seçeneklerini kullanması da ihtimaller arasında. 100 ve 160 beygir güç üreten 1.0 ve 1.3 litrelik turbo benzinli motorlara ek olarak, 160 beygirlik paralel hibrit sistemin de ürün gamında yer alması öngörülüyor.

    Yeni Duster Coupe'nin ilk etapta Batı Avrupa dışındaki pazarlarda (Hindistan, Güney Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika) Renault logosuyla satışa çıkabileceği belirtiliyor. Ancak Avrupa pazarında Renault Arkana modelinin üretiminin sona ermesi, Dacia'nın bu boşluğu doldurmak için Coupe modelini Avrupa'ya kendi markası altında getirmesine zemin hazırlayabilir. Ancak kısa vadede öncelik, C segmentinde konumlanacak C-Neo kod adlı station wagon modeli gibi görünüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oto ses sistemi tavsiye 2002 mazot fiyatları ve asgari ücret ps5 fat kasa fiber modem mondeo 1.6 tdci

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 40
    Tecno CAMON 40
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum