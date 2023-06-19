Vivo Y27'nin özellikleri sızdırıldı: Türkiye'de satışa çıkabilir

V2249 model numarasına sahip Vivo Y27 4G telefon, 6.5 inç, HD+ çözünürlük, 60Hz yenileme hızı sunan LCD panele sahip olacak. Telefon, 4GB/6GB RAM, 64GB/128GB depolama alanı ile gelecek. MediaTek’in Helio G85 işlemcisinden güç alacak telefon, 5000 mAh bataryaya sahip olacak. Telefonun ana kamerası 50MP olacak. Siyah, yeşil, kırmızı renk seçenekleriyle gelecek telefonun fiyatı 220 dolar civarında olacak.
Vivo Y36 5G’nin yeniden isimlendirilmiş sürümü olacağı söylenen Vivo Y27 5G, 6.65 inç, FHD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı sunan LCD ekrana sahip olacak. MediaTek Dimensity 6020 işlemcili telefon, 8GB RAM 128GB depolama alanı ile gelecek. 50MP çift arka kamera, 16MP ön kamera bulunduran telefon, 5000 mAh bataryadan güç alacak.
Vivo Y27 4G özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, HD+ (1600 x 720), LCD
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- Bellek ve depolama: 4GB/ 6GB RAM, 64GB/ 128GB
- Batarya: 5000mAh
- Arka kamera: 50MP ana kamera
- Yazılım: Android 13 tabanlı Funtouch OS 13
- Renk: Koyu kırmızı, Yeşil, Siyah
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