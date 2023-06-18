Vivo X90S performansıyla AnTuTu rekoru kırdı
Bugün popüler kıyaslama platformu AnTuTu tarafından, Vivo X90s'in AnTuTu test sonuçlarını gösteren bir ekran görüntüsü yayınlandı. Test edilen akıllı telefonun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca cihazda Android 13 işletim sistemi yüklüydü. Sonuçlara gelirsek Vivo X90s, AnTuTu V10 kıyaslamasında toplam 1.657.772 puan elde etti.
Ayrıca amiral gemisi telefon, CPU kategorisinde 435 bin 656 puan, GPU kategorisinde 605 bin 932 puan, MEM kategorisinde ise 314 bin 297 puan aldı. Bu skorun mevcut amiral gemisi rekabetinde yeni bir rekora işaret ettiğini söyleyebiliriz.
vivo X90s özellikleri ve çıkış tarihi
Vivo X90S modelinin 1260 x 2800 piksel çözünürlüğünde ve 480 ppi piksel yoğunluğunda bir ekrana sahip olması bekleniyor. Telefonun kalbinde ise, 12GB LPDDR5X RAM ve 512GB UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 9200+ bulunacak. Bunun haricinde cihaz hakkında merak edilen tüm detayların önümüzdeki haftalarda açıklanacağını düşünüyoruz. Niketim mevcut sızıntılar, amiral gemisi telefon için Haziran ayına işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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