Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonu Vivo X90s için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda MediaTek Dimensity 9200+ platformundan güç alacak cihazın performans testlerine ait sonuçlar internete düşmeye başladı. Çok yakında kullanıcılar ile buluşacak vivo X90s, performansıyla yeni bir rekora imza attı.

Vivo X90S performansıyla AnTuTu rekoru kırdı

Bugün popüler kıyaslama platformu AnTuTu tarafından, Vivo X90s'in AnTuTu test sonuçlarını gösteren bir ekran görüntüsü yayınlandı. Test edilen akıllı telefonun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca cihazda Android 13 işletim sistemi yüklüydü. Sonuçlara gelirsek Vivo X90s, AnTuTu V10 kıyaslamasında toplam 1.657.772 puan elde etti.

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Ayrıca amiral gemisi telefon, CPU kategorisinde 435 bin 656 puan, GPU kategorisinde 605 bin 932 puan, MEM kategorisinde ise 314 bin 297 puan aldı. Bu skorun mevcut amiral gemisi rekabetinde yeni bir rekora işaret ettiğini söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Tabii ki bu sonuçların arkasında, MediaTek'in yeni amiral gemisi platformu Dimensity 9200+ yer alıyor. TSMC'nin 5nm üretim düğümünü temel alan işlemcide, 3,35 GHz hızında çalışan birincil Cortex-X3 çekirdeği, 3,0 GHz hızında çalışan üç Cortex-A715 performans çekirdeği ve 2,0 GHz hızında çalışan dört Cortex-A510 verimlilik çekirdeği bulunmakta. Grafik birimi tarafında ise işlemciye Immortalis-G715 eşlik ediyor.

vivo X90s özellikleri ve çıkış tarihi

Vivo X90S modelinin 1260 x 2800 piksel çözünürlüğünde ve 480 ppi piksel yoğunluğunda bir ekrana sahip olması bekleniyor. Telefonun kalbinde ise, 12GB LPDDR5X RAM ve 512GB UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 9200+ bulunacak. Bunun haricinde cihaz hakkında merak edilen tüm detayların önümüzdeki haftalarda açıklanacağını düşünüyoruz. Niketim mevcut sızıntılar, amiral gemisi telefon için Haziran ayına işaret ediyor.

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