Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Android Authority'nin paylaştığı yeni sızıntıya göre Google, Android 17 ile oyun tarafında uzun süredir beklenen birkaç temel iyileştirme üzerinde çalışıyor. Beta sürümlerde tespit edilen kodlara göre, platforma yerleşik bir kumanda tuşu yeniden atama aracı geliyor.

Tüm değişiklikler şimdilik test aşamasında

Google'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik sayesinde, Bluetooth veya USB-C ile bağlanan kumandalardaki tüm tuşlar: tetikler, omuz tuşları, paddles bölümü dahil ayrı ayrı özelleştirilebilecek. Kaçıranlar için günümüzde bu seviyede bir özelleştirmeler, ancak üçüncü parti uygulamalarla veya üreticiye özel yazılımlarla yapılabiliyor.

Dolayısıyla özelliğin direkt olarak Android'e entegre edilmesi, mobil işletim sistemini konsol ve PC ekosistemine dahada yaklaştıracak. Kodlarda dikkat çeken bir diğer detay ise, fiziksel tuşların ekrandaki sanal dokunma noktalarına atanabilmesini sağlıyor. Bu özellik hayata geçerse, resmi kumanda desteği olmayan oyunlarda bile gamepad kullanmak mümkün hale gelecek.

Android 17 ile Always on Display'e tam ekran uygulamalar gelecek 2 hf. önce eklendi

Bu da özellikle eski Android oyunlarında ciddi bir kullanım kolaylığı yaratabilir. Yeni özelliklerin, şimdilik test aşamasında olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla Android 17 ile çıkış yapıp yapmayacağı genüz paylaşılmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Mobil oyunculara müjde: Android 17 ile beklenen özellik geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: