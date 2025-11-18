Giriş
    Mobil oyunculara müjde: Android 17 ile beklenen özellik geliyor

    Android 17 beta kodlarında, yerleşik bir kumanda tuşu yeniden atama aracına dair bilgiler ortaya çıkı. Google, mobil oyunculara yönelik yazılım tarafını güçlendirecek.

    Mobil oyunculara müjde: Android 17 ile beklenen özellik geliyor Tam Boyutta Gör
    Android Authority'nin paylaştığı yeni sızıntıya göre Google, Android 17 ile oyun tarafında uzun süredir beklenen birkaç temel iyileştirme üzerinde çalışıyor.  Beta sürümlerde tespit edilen kodlara göre, platforma yerleşik bir kumanda tuşu yeniden atama aracı geliyor. 

    Tüm değişiklikler şimdilik test aşamasında

    Google'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik sayesinde, Bluetooth veya USB-C ile bağlanan kumandalardaki tüm tuşlar: tetikler, omuz tuşları, paddles bölümü dahil ayrı ayrı özelleştirilebilecek. Kaçıranlar için günümüzde bu seviyede bir özelleştirmeler, ancak üçüncü parti uygulamalarla veya üreticiye özel yazılımlarla yapılabiliyor.

    Dolayısıyla özelliğin direkt olarak Android'e entegre edilmesi, mobil işletim sistemini konsol ve PC ekosistemine dahada yaklaştıracak. Kodlarda dikkat çeken bir diğer detay ise, fiziksel tuşların ekrandaki sanal dokunma noktalarına atanabilmesini sağlıyor. Bu özellik hayata geçerse, resmi kumanda desteği olmayan oyunlarda bile gamepad kullanmak mümkün hale gelecek.

    Bu da özellikle eski Android oyunlarında ciddi bir kullanım kolaylığı yaratabilir. Yeni özelliklerin, şimdilik test aşamasında olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla Android 17 ile çıkış yapıp yapmayacağı genüz paylaşılmadı.

