Mobil oyunculara müjde: Android 17 ile beklenen özellik geliyor

Tüm değişiklikler şimdilik test aşamasında
Google'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik sayesinde, Bluetooth veya USB-C ile bağlanan kumandalardaki tüm tuşlar: tetikler, omuz tuşları, paddles bölümü dahil ayrı ayrı özelleştirilebilecek. Kaçıranlar için günümüzde bu seviyede bir özelleştirmeler, ancak üçüncü parti uygulamalarla veya üreticiye özel yazılımlarla yapılabiliyor.
Dolayısıyla özelliğin direkt olarak Android'e entegre edilmesi, mobil işletim sistemini konsol ve PC ekosistemine dahada yaklaştıracak. Kodlarda dikkat çeken bir diğer detay ise, fiziksel tuşların ekrandaki sanal dokunma noktalarına atanabilmesini sağlıyor. Bu özellik hayata geçerse, resmi kumanda desteği olmayan oyunlarda bile gamepad kullanmak mümkün hale gelecek.
Bu da özellikle eski Android oyunlarında ciddi bir kullanım kolaylığı yaratabilir. Yeni özelliklerin, şimdilik test aşamasında olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla Android 17 ile çıkış yapıp yapmayacağı genüz paylaşılmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: