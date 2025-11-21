Perplexity'nin yapay zekalı tarayıcısı Comet artık Android'de

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında Google’ın karşısında konumlanmaya çalışan Perplexity, kullanıcı deneyimini baştan tanımlamayı amaçlayan Comet adlı yeni tarayıcısını Temmuz ayında kullanıma sundu. İlk aşamada yalnızca yalnızca Windows ve macOS platformlarında kullanılabilen Comet, şimdi artık mobile de adım atıyor. Perplexity, oldukça umutlu olduğu tarayıcısını bugün Android kullanıcılarına da sunmaya başladı. Comet'in Android versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

Masaüstü versiyonunda olduğu gibi Android versiyonunda da kullanıcılar internette gezinti yaparken doğrudan tarayıcı üzerinden Perplexity'nin yapay zekasıyla etkileşime geçebiliyor. Bu sayede, ziyaret ettiği internet sayfasını özetlemesini, açık olan sekmelerle ilgili bir işlem yapmasını ya da yeni bir arama yapmasını isteyebiliyor. Üstelik bunu sesli olarak da yapabiliyor; fakat şimdilik sesli sohbetler İngilizce diliyle sınırlı.

Comet, İlklerden Olmanın Avantajını Kullanabilir

Comet'in masaüstü versiyonu, belli başlı görevleri otonom olarak yerine getirmesini sağlayan bazı AI ajanı özelliklerine de sahip. Bu ajan kabiliyetleri şimdilik mobil versiyonda bulunmuyor. Ancak Perplexity zamanla bunları da mobil versiyona eklemeyi planlıyor. Ayrıca yakında iOS versiyonunu çıkarmak da şirketin planları arasında yer alıyor.

Giderek daha da popüler hâle gelmesi beklenen AI destekli tarayıcılar şimdilik daha çok masaüstü versiyonuyla sınırlı. Nitekim OpenAI'ın çıkardığı ChatGPT Atlas da şimdilik sadece macOS'ta kullanılabiliyor. Hâl böyleyken, Comet'in türünün ilk örneklerinden biri olarak şimdiden Android'e gelmiş olması, Perplexity'ye bu alanda önemli bir avantaj sağlayabilir.

