Tam Boyutta Gör Vivo, geçen yıl Ağustos ayında tanıtılan Y35’in yerini alan Y36 sonunda resmiyet kazandı. Vivo Y36 5G ve 4G olmak üzere iki model tanıtıldı. İkisi arasındaki tek fark işlemci ve renk seçenekleri.

Vivo, Türkiye'deki telefon kullanıcılarının tercihlerini açıkladı 23 sa. önce eklendi

Vivo Y36 4G, Qualcomm'un Snapdragon 680 işlemcisini kullanırken, Y36 5G modeli MediaTek'in Dimensity 6020 işlemcisinden güç alıyor.

Vivo Y36 ve Y36 5G, 6.44 inç, FHD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı sunan delik çentikli (Ultra O) LCD ekrana sahip. Arkada cihazın rengiyle eşleşen kare kamera modülü, güç tuşunda parmak izi okuyucu bulunuyor.

İki telefonun da arka ana kamerası 50MP ve 2MP derinlik lensi eşlik ediyor. Öndeki kamera 16 MP. Bellek ve depolama tarafında, 8GB sanal ile birlikte 8GB RAM ve microSD kart ile artırılabilir 256GB depolama alanı olmak üzere tek seçenek sunuluyor. Funtouch OS 13 ile Android 13 üzerinde çalışan telefonlar, 44w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor.

Vivo Y36 fiyatı

Vivo Y36’nın fiyatı 226 dolar. Vivo Y36 5G modelinin fiyatı açıklanmadı. Vivo, Y36 serisinin çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşmadı.

Vivo Y36 özellikleri

Ekran : 6.64 inç, 2388x1080, 650 nit, LCD

: 6.64 inç, 2388x1080, 650 nit, LCD İşlemci : Snapdragon 680 / Dimensity 6020

: Snapdragon 680 / Dimensity 6020 Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 256GB (microSD kart ile 1TB'a kadar)

: 256GB (microSD kart ile 1TB'a kadar) Ön kamera : 16MP f/2.45

: 16MP f/2.45 Arka kamera : 50MP f/1.8 + 2MP f/2.4

: 50MP f/1.8 + 2MP f/2.4 Batarya : 5000 mAh, 44w hızlı şarj

: 5000 mAh, 44w hızlı şarj İşletim sistemi : Funtouch OS 13, Android 13

: Funtouch OS 13, Android 13 Boyut ve ağırlık: 164.06 x 76.17 x 8.07mm, 202 g

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Vivo Y36 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı