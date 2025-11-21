Android'in Quick Share özelliği artık AirDrop'u destekliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google bugün yaptığı açıklamada, Pixel 10 serisi telefonların Android Quick Share aracılığıyla iPhone’lardaki AirDrop özelliğiyle dosya alışverişi yapabildiğini duyurdu. Bu sayede iki platform arasında fotoğraf ve dosya göndermek çok daha kolay hale geliyor. Şimdilik yalnızca Pixel 10 serisinde kullanılabilen bu özellik, Google’ın açıklamasına göre ileride diğer cihazlara da gelecek.

Quick Share ve AirDrop artık ortak çalışabilecek

Şirket, bunun gizlilik ve güvenlik açısından nasıl çalıştığını merak edenler için teknik blogunda bazı detaylar paylaştı. Kullanım açısından bakıldığında ise mevcut Quick Share işleyişiyle neredeyse aynı olacak gibi görünüyor. Karşı taraftaki Apple cihazının AirDrop görünürlüğünün “10 dakika boyunca herkes” şeklinde ayarlanması gerekiyor. Bu ayar sayesinde kişi listesinde olmayan kullanıcılar da aktarım başlatabiliyor. Bu koşul sağlanınca, Pixel 10 cihazı paylaşım menüsünden Apple cihazını normal bir Quick Share hedefi olarak görebiliyor.

Google ayrıca, Android cihazların AirDrop kullanan Apple cihazlarından dosya alabileceğini de belirtiyor. Bunun için de Android tarafında Quick Share görünürlüğünün “10 dakika boyunca herkes” şeklinde ayarlanması veya Quick Share sayfasında “alım” modunun etkinleştirilmesi gerekiyor.

Bu özelliğin hayata geçirilmesinde Apple’ın bir katkısı olup olmadığı bilinmiyor. Apple cephesinden bu konuda herhangi bir açıklama yapılmış değil. Eğer Apple bu sürece dahil olmadıysa, Google’ın yöntemini bir güvenlik açığı olarak görüp bir yazılım güncellemesiyle engellemeye çalışıp çalışmayacağı büyük bir soru işareti.

