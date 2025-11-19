Google, 2025’in en iyi Android uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı

Yılın En’leri seçildi
Yılın en iyi oyunu ise, daha tanınan bir seriden geliyor: Pokemon TCG Pocket. Uzun süredir devam eden kart oyunu serisinin mobil uyarlaması olan oyun, yeni kart tasarımları ve entegre booster paketleriyle dikkat çekiyor. Google Play ayrıca çok cihazlı kullanım için de ödüller verdi.
En iyi çok cihazlı uygulama Luminar olurken, en iyi çok cihazlı oyun Disney Speedstorm seçildi. Luminar, yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme araçlarıyla hem Google Photos hem de Photoshop kullanıcılarını hedefliyor. Disney Speedstorm ise kart yarışı türüne Disney karakterleri ve mekanlarını katarak Nintendo’nun klasik oyunlarından esinleniyor.
2025 Google Play en iyi uygulamalar:
- Yılın en iyi uygulaması: Focus Friend
- En iyi çok cihazlı uygulama: Luminar
- Eğlence için en iyi: Edits (Instagram uygulaması)
- Kişisel gelişim için en iyi: Focus Friend
- Günlük kullanım için vazgeçilmez: Wiser
- Keşfedilmeyi bekleyen: Pingo AI Language Learning
- Aileler için en iyi: ABCmouse 2: Kids Learning Game
- Saatler için en iyi: SleepisolBio
- Büyük ekranlar için en iyi: Goodnotes
- Arabalar için en iyi: SoundCloud
- XR gözlükler için en iyi: Calm
2025 Google Play en iyi oyunlar:
- Yılın Oyunu: Pokamon TCG Pocket
- En iyi çok cihazlı oyun: Disney Speedstorm
- En iyi çok oyunculu: Dunk City Dynasty
- En iyi hemen oynanabilir: Candy Crush Solitaire
- En iyi bağımsız: Chants of Sennaar
- En iyi hikaye: Disco Elysium
- En iyi devam eden: Wuthering Waves Play Pass’te en iyi: DREDGE
- PC için Google Play Games’de en iyi: Odin: Valhalla Rising