Google, 2025’in en iyi Android uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google Play, 2025 yılı özelinde platformdaki en iyi uygulama ve oyunlarını kısa bir süre önce açıkladı. Yılın en iyi uygulaması, Hank Green tarafından geliştirilen Focus Friend oldu. “Rahat, oyunlaştırılmış odaklanma zamanlayıcısı” olarak tanımlanan Focus Friend, dikkat dağıtan unsurlardan uzak bir çalışma deneyimi sunarken, Tamagotchi benzeri eğlenceli bir oyun mekaniğini birleştiriyor.

Yılın En’leri seçildi

Yılın en iyi oyunu ise, daha tanınan bir seriden geliyor: Pokemon TCG Pocket. Uzun süredir devam eden kart oyunu serisinin mobil uyarlaması olan oyun, yeni kart tasarımları ve entegre booster paketleriyle dikkat çekiyor. Google Play ayrıca çok cihazlı kullanım için de ödüller verdi.

Mobil oyunculara müjde: Android 17 ile beklenen özellik geliyor 1 gün önce eklendi

En iyi çok cihazlı uygulama Luminar olurken, en iyi çok cihazlı oyun Disney Speedstorm seçildi. Luminar, yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme araçlarıyla hem Google Photos hem de Photoshop kullanıcılarını hedefliyor. Disney Speedstorm ise kart yarışı türüne Disney karakterleri ve mekanlarını katarak Nintendo’nun klasik oyunlarından esinleniyor.

2025 Google Play en iyi uygulamalar:

Tam Boyutta Gör

Yılın en iyi uygulaması: Focus Friend

En iyi çok cihazlı uygulama: Luminar

Eğlence için en iyi: Edits (Instagram uygulaması)

Kişisel gelişim için en iyi: Focus Friend

Günlük kullanım için vazgeçilmez: Wiser

Keşfedilmeyi bekleyen: Pingo AI Language Learning

Aileler için en iyi: ABCmouse 2: Kids Learning Game

Saatler için en iyi: SleepisolBio

Büyük ekranlar için en iyi: Goodnotes

Arabalar için en iyi: SoundCloud

XR gözlükler için en iyi: Calm

2025 Google Play en iyi oyunlar:

Tam Boyutta Gör

Yılın Oyunu: Pokamon TCG Pocket

En iyi çok cihazlı oyun: Disney Speedstorm

En iyi çok oyunculu: Dunk City Dynasty

En iyi hemen oynanabilir: Candy Crush Solitaire

En iyi bağımsız: Chants of Sennaar

En iyi hikaye: Disco Elysium

En iyi devam eden: Wuthering Waves Play Pass’te en iyi: DREDGE

PC için Google Play Games’de en iyi: Odin: Valhalla Rising

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Google, 2025’in en iyi Android uygulama ve oyunlarını açıkladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: