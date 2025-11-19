Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, 2025’in en iyi Android uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı

    Google Play, 2025 yılının en iyi Android uygulama ve oyunlarını açıkladı. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da teknoloji dünyasının merakla takip ettiği ödüller sahiplerini buldu.

    Google, 2025’in en iyi Android uygulama ve oyunlarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Google Play, 2025 yılı özelinde platformdaki en iyi uygulama ve oyunlarını kısa bir süre önce açıkladı. Yılın en iyi uygulaması, Hank Green tarafından geliştirilen Focus Friend oldu. “Rahat, oyunlaştırılmış odaklanma zamanlayıcısı” olarak tanımlanan Focus Friend, dikkat dağıtan unsurlardan uzak bir çalışma deneyimi sunarken, Tamagotchi benzeri eğlenceli bir oyun mekaniğini birleştiriyor.

    Yılın En’leri seçildi

    Yılın en iyi oyunu ise, daha tanınan bir seriden geliyor: Pokemon TCG Pocket. Uzun süredir devam eden kart oyunu serisinin mobil uyarlaması olan oyun, yeni kart tasarımları ve entegre booster paketleriyle dikkat çekiyor. Google Play ayrıca çok cihazlı kullanım için de ödüller verdi.

    En iyi çok cihazlı uygulama Luminar olurken, en iyi çok cihazlı oyun Disney Speedstorm seçildi. Luminar, yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme araçlarıyla hem Google Photos hem de Photoshop kullanıcılarını hedefliyor. Disney Speedstorm ise kart yarışı türüne Disney karakterleri ve mekanlarını katarak Nintendo’nun klasik oyunlarından esinleniyor.

    2025 Google Play en iyi uygulamalar:

    Google, 2025’in en iyi Android uygulama ve oyunlarını açıkladı Tam Boyutta Gör

    • Yılın en iyi uygulaması: Focus Friend
    • En iyi çok cihazlı uygulama: Luminar 
    • Eğlence için en iyi: Edits (Instagram uygulaması)
    • Kişisel gelişim için en iyi: Focus Friend
    • Günlük kullanım için vazgeçilmez: Wiser
    • Keşfedilmeyi bekleyen: Pingo AI Language Learning
    • Aileler için en iyi: ABCmouse 2: Kids Learning Game
    • Saatler için en iyi: SleepisolBio
    • Büyük ekranlar için en iyi: Goodnotes
    • Arabalar için en iyi: SoundCloud
    • XR gözlükler için en iyi: Calm

    2025 Google Play en iyi oyunlar:

    Google, 2025’in en iyi Android uygulama ve oyunlarını açıkladı Tam Boyutta Gör

    • Yılın Oyunu: Pokamon TCG Pocket
    • En iyi çok cihazlı oyun: Disney Speedstorm 
    • En iyi çok oyunculu: Dunk City Dynasty
    • En iyi hemen oynanabilir: Candy Crush Solitaire
    • En iyi bağımsız: Chants of Sennaar
    • En iyi hikaye: Disco Elysium
    • En iyi devam eden: Wuthering Waves Play Pass’te en iyi: DREDGE
    • PC için Google Play Games’de en iyi: Odin: Valhalla Rising
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aselsan mühendis maaşları dizel motor sıcakken zor çalışıyor sebebi ne olabilir wifi adaptör mitsubishi l200 hangi modeli tutuluyor gta 3 definitive edition türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Thinkbook 16
    Lenovo Thinkbook 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum