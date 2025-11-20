3.5 inç ekranlı modern Gameboy: Ayaneo Pocket Vert tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Ayaneo, Gameboy görünümünde yeni taşınabilir oyun cihazını tanıttı. Ayaneo Pocket Vert, kompakt form faktörü, premium yapısı ve nostaljik deneyimi güncel nesil performansla sunmayı hedefleyen modern özellikleriyle öne çıkarılıyor.

Ayaneo Pocket Vert özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Ayaneo Pocket Vert, 3.5 inç LTPS LCD ekrana sahip. Ekran, 1600x1440 çözünürlük, 450 nit parlaklık sağlıyor. Ayaneo, tamamen CNC ile işlenmiş metal bir gövde kullanıldığını söylüyor. El konsoluna şık ve minimalist görünüm kazandıran bir detay olarak, ön tarafta tek kesintisiz cam panel entegre edilmiş.

Ayaneo’nun yeni el konsolu, 86,4x143x20,5 mm boyutlarında ve siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Tüm fiziksel düğmeler kristal benzeri şeffaf bir malzeme kullanıyor ve sade, belirgin olmayan bir tasarıma sahip. Kontrol bölümü, geleneksel D-pad ve ABXY düğmelerinin yanı sıra SE, ST ve AYA fonksiyon düğmelerini içeriyor. Elmas kesim tepe düğmeler de aynı şeffaf malzemeden üretilmiş ve hızlı tempolu oyunları desteklemek için tasarlanmış.

Ayaneo, Pocket Vert'i ön camın altına yerleştirilmiş gizli çift modlu akıllı dokunmatik yüzeyle donatmış. Bu dokunmatik yüzey, sol veya sağda sanal analog çubuk görevi görüyor, çift çubuk modunu destekliyor veya fare işlevi görüyor. Cihaz ayrıca, fonksiyon menüsünü açmak veya ses seviyesini kontrol etmek için MagicSwitch düğmesi içeriyor.

Ayaneo, Pocket Vert’i 6000 mAh batarya ve çift stereo hoparlörle donatmış. İlginç olarak, cihazın işlemcisi, bellek ve depolama miktarı açıklanmadı. Önümüzdeki haftalarda daha fazla ayrıntı bekleniyor.

