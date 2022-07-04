Vivo Y77 5G'nin görselleri sızdırıldı: İşte beklenen teknik özellikleri

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Vivo'nun uygun fiyatlı Y serisi, ilgileri üzerine topladı. Geçen yılın sonlarında şirket, Y76s ve Y76 5G'yi piyasaya sürdü. Şimdilerde ise şirket Vivo Y77 5G'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Y76'larda olduğu gibi, yeni telefonun da Dimensity 810 yonga setinden güç alacağı tahmin ediliyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile gelecek telefon, kutudan çıktığı andan itibaren Android 12 tabanlı FuntouchOS 12'yi çalıştıracak.

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7 Temmuz'da tanıtılacak Vivo Y77 5G, Dimensity 810 işlemcisiyle gelecek

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Vivo Y77 5G, selefine kıyasla biraz daha kalın ve ağır olacak. Bunun nedeni, daha büyük pil kapasitesine sahip olacak olması. 5.000 mAh bataryaya sahip telefon 44W hızlı şarjı destekleyecek.

Kamera kurulumu Y76'ya benzeyen Y77 5G, 2MP makro kameraya ve 50MP ana kameraya sahip olacak. Ön tarafta, yüzle kilit açmayı destekleyecek bir 16MP selfie kamerası olacak. Alternatif olarak, kullanıcılar yana monte edilmiş parmak izi okuyucusunu da kullanabilecek. Ekranda ise bir önceki modele göre herhangi bir değişiklik beklenmiyor. 1.080 x 2.408 piksel çözünürlüğe ve standart 60Hz yenileme hızına sahip telefon 6.58 inç LCD bir panel ile gelecek.

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Parlayan Gökada ve Yıldız Işığı Siyahı isimli iki renk seçeneği ile gelecek Vivo Y77 5G'nin 7 Temmuz Perşembe günü Çin'de, yaklaşık 200 dolarlık fiyatıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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