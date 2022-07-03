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    Apple pazarlama şefi, Samsung'un iPhone teknolojisini çaldığını iddia etti

    The Wall Street Journal tarafından yayınlanan iPhone'ların 15 yıllık tarihini anlatan belgeselde Apple yöneticisi, Samsung'un teknolojilerini söküp daha büyük bir ekrana sardığını iddia etti.
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    Apple, Samsung'un iPhone teknolojisini çaldığını iddia etti
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    Geçtiğimiz günlerde The Wall Street Journal, iPhone'ların 15 yıllık tarihini yeniden ele alan bir belgesel yayınladı. Belgeselde, Apple'ın pazarlama şefi Greg Joswiak'ın kullandığı ifadeler akıllara uzun zamandır devam eden iOS ve Android savaşını getirdi.

    Apple pazarlama şefi, Samsung'un teknolojilerini söküp daha büyük ekranlara sardığını iddia etti.

    Apple, Samsung'un iPhone teknolojisini çaldığını iddia etti
    Tam Boyutta Gör

    Wall Street Journal belgeseli, 15 yaşındaki iPhone'un tarihini anlatıyor. Belgeselde, Apple pazarlama şefi Greg Joswiak, Samsung'un rekabetçi ürünlerinin iPhone'un ilk günlerinde Apple'ı nasıl etkilediği sorulduğunda, "Samsung, iPhone'un arkasındaki teknolojiyi söküp onu büyük bir ekranla çevreledi." sözleriyle cevap verdi. 

    Samsung'un tek bir modelde çok fazla teknoloji topladığı düşünülürse, bu muhtemelen Apple'ı fazlasıyla rahatsız etti. Joswiak, Samsung'un tek yaptığının "iPhone teknolojisini kopyalayarak etrafına daha büyük bir ekran koymak." olduğunu ve kötü bir kopyadan ibaret olduğunu iddia ediyor. 

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