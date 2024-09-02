Vivo yeni Apex modeliyle bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekecek

Vivo, yenilikçi telefon serisi Apex ile akıllı telefon dünyasında adından söz ettiriyor. İlk kez 2019'da tanıtılan Vivo Apex 2019, oldukça dikkat çeken özelliklere sahipti. Bu telefon, Vivo'nun ilk 5G cihazı olmanın yanı sıra yekpare bir tasarıma sahipti. Fiziksel tuşlar ve hoparlör ızgaraları bulunmayan bu cihazda, ekranın tamamı bir hoparlör görevi gören Body SoundCasting teknolojisi ile donatılmıştı. Ayrıca, geleneksel USB portunun yerini manyetik şarj sistemi almıştı.

Vivo, bir sonraki yıl Apex serisini daha da ileri taşıyarak Vivo Apex 2020'yi tanıttı. Bu model, her iki tarafında 120° aşırı kavisli ekranıyla görenleri etkiledi. Fiziksel tuşlar ve hoparlör ızgaralarının yine yer almadığı bu cihaz, 3. nesil SoundCasting Teknolojisi'ni içeriyordu. Vivo Apex 2020, aynı zamanda Vivo'nun ilk ekran altı selfie kamerasını ve 5X-7.5X sürekli zoom teknolojisini sundu. Bu modelde ayrıca, akıllı telefonlarda ilk kez global stabilizasyon özelliği tanıtıldı.

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Son zamanlarda ortaya çıkan bir sızıntıya göre, Vivo Apex serisine yeni bir model ekleniyor olabilir. Digital Chat Station’dan gelen bilgilere göre, çift ekran altı selfie kamerasına sahip bir telefon üzerinde çalışmalar yapıldığı söyleniyor. Bu özellik, Vivo Apex serisinin yeni bir üyesi olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Yeni modelin 2K mikro kavisli ekran ve 3D ultrasonik parmak izi tarayıcıya sahip olması bekleniyor. Henüz çift ekran altı selfie kamerasını başarıyla hayata geçiren bir firma bulunmadığından, Vivo'nun bu konuda nasıl bir yenilik getireceği merakla bekleniyor.

Vivo Apex 2025 olarak adlandırılması beklenen bu konsept telefonun ne zaman tanıtılacağı ya da seri üretime geçip geçmeyeceği hakkında henüz bir bilgi yok. Vivo Apex serisinin önceki modelleri gibi bu cihazın da sadece konsept olarak kalma olasılığı bulunuyor.

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Vivo yeni Apex modeliyle tüm dikkatleri üzerine çekecek