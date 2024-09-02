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    Vivo yeni Apex modeliyle bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekecek

    Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden biri haline gelen Vivo, şu sıralar oldukça ilginç ve belki de benzersiz özelliklere sahip yeni bir Apex modeli üzerinde çalışıyor olabilir.

    Vivo yeni Apex modeliyle tüm dikkatleri üzerine çekecek

    Vivo, yenilikçi telefon serisi Apex ile akıllı telefon dünyasında adından söz ettiriyor. İlk kez 2019'da tanıtılan Vivo Apex 2019, oldukça dikkat çeken özelliklere sahipti. Bu telefon, Vivo'nun ilk 5G cihazı olmanın yanı sıra yekpare bir tasarıma sahipti. Fiziksel tuşlar ve hoparlör ızgaraları bulunmayan bu cihazda, ekranın tamamı bir hoparlör görevi gören Body SoundCasting teknolojisi ile donatılmıştı. Ayrıca, geleneksel USB portunun yerini manyetik şarj sistemi almıştı.

    Vivo, bir sonraki yıl Apex serisini daha da ileri taşıyarak Vivo Apex 2020'yi tanıttı. Bu model, her iki tarafında 120° aşırı kavisli ekranıyla görenleri etkiledi. Fiziksel tuşlar ve hoparlör ızgaralarının yine yer almadığı bu cihaz, 3. nesil SoundCasting Teknolojisi'ni içeriyordu. Vivo Apex 2020, aynı zamanda Vivo'nun ilk ekran altı selfie kamerasını ve 5X-7.5X sürekli zoom teknolojisini sundu. Bu modelde ayrıca, akıllı telefonlarda ilk kez global stabilizasyon özelliği tanıtıldı.

    Son zamanlarda ortaya çıkan bir sızıntıya göre, Vivo Apex serisine yeni bir model ekleniyor olabilir. Digital Chat Station’dan gelen bilgilere göre, çift ekran altı selfie kamerasına sahip bir telefon üzerinde çalışmalar yapıldığı söyleniyor. Bu özellik, Vivo Apex serisinin yeni bir üyesi olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Yeni modelin 2K mikro kavisli ekran ve 3D ultrasonik parmak izi tarayıcıya sahip olması bekleniyor. Henüz çift ekran altı selfie kamerasını başarıyla hayata geçiren bir firma bulunmadığından, Vivo'nun bu konuda nasıl bir yenilik getireceği merakla bekleniyor.

    Vivo Apex 2025 olarak adlandırılması beklenen bu konsept telefonun ne zaman tanıtılacağı ya da seri üretime geçip geçmeyeceği hakkında henüz bir bilgi yok. Vivo Apex serisinin önceki modelleri gibi bu cihazın da sadece konsept olarak kalma olasılığı bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 2 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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