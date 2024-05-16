Vodafone'dan herkese 25 GB internet hediye!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Voleybol alanında desteğini sürdüren Vodafone, Antalya’da düzenlenen 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne özel olarak herkese 25 GB internet hediye ediyor. Vodafone Yanımda uygulamasından hediyenizi alabilirsiniz.

Vodafone, Türkiye’deki voleybol hayranlarının Voleybol Milletler Ligi maçlarını gönül rahatlığıyla takip edebilmesi için Vodafone Yanımda üzerinden 1 gün geçerli 5 GB olmak üzere 5 günde toplam 25 GB internet hediye ediyor.

Vodafone hediye 25 GB nasıl alınır?

Vodafone kullanıcıları 15-19 Mayıs tarihlerinde “Vodafone Yanımda’’ uygulamasındaki "Hediye’" başlıklı hikayeye tıklayarak günlük 5 GB, toplamda 25 GB internet hediyesini alabilirler.

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Üç ayaktan oluşan 2024 Voleybol Milletler Ligi’nin ilk hafta maçları Antalya’da, ikinci hafta maçları ABD’de ve üçüncü hafta maçları Çin’de oynanacak. Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı ilk hafta maçları 14-19 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Vodafone, Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar’ın Ana Sponsoru ve Sultanlar Ligi’nin İsim Sponsoru olarak voleybol sporuna destek oluyor.

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