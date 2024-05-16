Türkiye'ye yurt dışından getirilen ikinci telefona yasak geliyor!

Mevcut düzenlemeye göre Türkiye’ye gelen yolcular veya vatandaşlar gümrük vergisinden muaf olarak 3 yılda 1 adetle sınırlı olmak üzere cep telefonu getirilebiliyor. İkinci veya daha fazla telefonda ise gümrük vergisini ödeyerek telefonu ülkemize sokulabiliyor.
İkinci veya daha fazla telefona izin yok
Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenlemede ise ikinci telefon için gümrük vergisi ödenerek dahi ülkemize sokulmasına izin verilmeyecek. İkinci veya daha fazla telefona gümrük tarafından el konulacak.
El konulan telefonlar 3 aya kadar gümrük ambarında bekletilecek. Kişi yeniden yurt dışına çıktığında telefonu gümrükten alabilecek. 3 aydan daha uzun süre bekleyen telefonlara ne olacağı ise henüz kesinleşmiş değil.
Yeni düzenleme hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmadı. Taslak çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlemenin detayları ortaya çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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