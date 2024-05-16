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Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı, Türkiye’ye kayıtsız şekilde sokulan telefonlar hakkında yeni düzenlemeye gidiyor. Yurt dışından ülkemize gelen vatandaşların yanındaki ikinci telefonunu hiçbir şekilde Türkiye’ye alınmayacak.

Mevcut düzenlemeye göre Türkiye’ye gelen yolcular veya vatandaşlar gümrük vergisinden muaf olarak 3 yılda 1 adetle sınırlı olmak üzere cep telefonu getirilebiliyor. İkinci veya daha fazla telefonda ise gümrük vergisini ödeyerek telefonu ülkemize sokulabiliyor.

İkinci veya daha fazla telefona izin yok

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenlemede ise ikinci telefon için gümrük vergisi ödenerek dahi ülkemize sokulmasına izin verilmeyecek. İkinci veya daha fazla telefona gümrük tarafından el konulacak.

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El konulan telefonlar 3 aya kadar gümrük ambarında bekletilecek. Kişi yeniden yurt dışına çıktığında telefonu gümrükten alabilecek. 3 aydan daha uzun süre bekleyen telefonlara ne olacağı ise henüz kesinleşmiş değil.

Yeni düzenleme hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmadı. Taslak çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlemenin detayları ortaya çıkacaktır.

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Türkiye'ye yurt dışından getirilen ikinci telefona yasak geliyor!