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    Türkiye'ye yurt dışından getirilen ikinci telefona yasak geliyor!

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme ile Türkiye'ye ikinci veya daha fazla telefonun getirilmesi engellenecek. Gümrük vergisi ödenerek dahi ikinci telefon getirilemeyecek.
    Türkiye'ye yurt dışından getirilen ikinci telefona yasak geliyor! Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı, Türkiye’ye kayıtsız şekilde sokulan telefonlar hakkında yeni düzenlemeye gidiyor. Yurt dışından ülkemize gelen vatandaşların yanındaki ikinci telefonunu hiçbir şekilde Türkiye’ye alınmayacak.

    Mevcut düzenlemeye göre Türkiye’ye gelen yolcular veya vatandaşlar gümrük vergisinden muaf olarak 3 yılda 1 adetle sınırlı olmak üzere cep telefonu getirilebiliyor. İkinci veya daha fazla telefonda ise gümrük vergisini ödeyerek telefonu ülkemize sokulabiliyor.

    İkinci veya daha fazla telefona izin yok

    Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenlemede ise ikinci telefon için gümrük vergisi ödenerek dahi ülkemize sokulmasına izin verilmeyecek. İkinci veya daha fazla telefona gümrük tarafından el konulacak.

    El konulan telefonlar 3 aya kadar gümrük ambarında bekletilecek. Kişi yeniden yurt dışına çıktığında telefonu gümrükten alabilecek. 3 aydan daha uzun süre bekleyen telefonlara ne olacağı ise henüz kesinleşmiş değil.

    Yeni düzenleme hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmadı. Taslak çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlemenin detayları ortaya çıkacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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