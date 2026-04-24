F1 Türkiye'ye resmen geri döndü: 5 yıllık anlaşma imzalandı

Tam Boyutta Gör Türkiye GP resmen Formula 1 yarış takvimine geri döndü. Bugün yapılan resmi duyuru ile 2027 yılından itibaren Türkiye GP’nin 5 yıllığına takvime eklendiği açıklandı.

FIA Formula 1 yönetimi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan anlaşmaya göre Türkiye, 2027-2031 yılları arasında takvimde yer alacak. Ayrıca Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), organizasyonda Formula 1’in tedarik ortağı olarak görev alacak.

Türkiye bugüne kadar 9 yarışa ev sahipliği yaptı

Türkiye, bugüne kadar toplam 9 defa Formula 1 yarışına ev sahipliği yaptı. İstanbul Park, 2005-2011 yılları arasında takvimde kesintisiz yer alırken, pandemi döneminde iptal edilen yarışların yerine 2020 ve 2021 yıllarında F1’e kapılarını açmıştı.

İstanbul’da tarihi sürüş

Tam Boyutta Gör Tören kapsamında dikkat çeken bir etkinlik de gerçekleştirildi. Japon pilot Yuki Tsunoda, İstanbul sokaklarında Formula 1 aracıyla tarihi bir sürüş yaptı. Tsunoda, Galataport’tan başlayarak Dolmabahçe’ye kadar uzanan güzergâhta İstanbul’un simge noktalarında F1 aracının sesini yankılandırdı. Etkinlik, izleyenlere adeta görsel bir şölen yaşattı.

İstanbul Park’ta 8. viraj yeni dönemde çok daha kritik!

İstanbul Park’ın simgesi haline gelen 8. viraj, Formula 1’in yeni döneminde çok daha kritik bir noktaya dönüşecek. Yeni dönemde elektrikli motor sistemleri ve rejenerasyon teknolojilerinin yarış stratejisinde büyük rol oynamasıyla birlikte bu viraj, lastik yönetimi ve enerji geri kazanımı açısından yarışın kaderini belirleyecek.

2020 yılında İstanbul Park’ta düzenlenen yarışta Lewis Hamilton, kariyerinin 7. dünya şampiyonluğunu ilan ederek Michael Schumacher’in rekorunu egale etmişti. 2021’deki yarışı ise Valtteri Bottas kazanmıştı. İstanbul Park’ta en fazla yarış kazanan pilot ise 2006-2008 yılları arasında üst üste üç zafer elde eden Felipe Massa oldu.

FIA: Türkiye’de 19 milyondan fazla F1 hayranı var

FIA tarafından yapılan açıklamada Türkiye’de 19 milyondan fazla Formula 1 hayranı bulunduğu vurgulandı. Ayrıca sosyal medya tarafında da dikkat çeken verilere yer verildi. Buna göre Türkiye’de F1’in sosyal medya takipçi sayısı 7,5 milyonu aşarken, Instagram takipçi sayısı yıllık %25 artış gösterdi. YouTube tarafında ise izlenme sayısının %107 yükseldiği paylaşıldı.

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali şunları söyledi: "2027'den itibaren, Formula 1'in en heyecan verici ve zorlu pistlerinden birinde, Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki tüm hayranlarımızı heyecanlandırmak için inanılmaz ve canlı şehir İstanbul’a geri dönmekten mutluluk duyuyoruz."

