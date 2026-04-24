Milli hızlı tren saatte 225 kilometre hıza ulaştı

Hızlı trenin test sürüşlerinde kısa sürede önemli yol kat edildiğini vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaştı. Hızlı trenimiz, testlerin en kritik aşamasını iki gün gibi kısa bir sürede geçerek, mühendisliğimizin ve işçiliğimizin teknolojik yetkinliğini kanıtladı, önemli bir başarıya imza attı." ifadelerini kullandı.
Yüzde 75 yerlilik oranıyla üretiliyor
Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti, 8 araçtan oluşacak ve maksimum 577 yolcu taşıyacak. Yüzde 75 yerlilik oranıyla Sakarya'da üretiliyor. 2026 yılında prototip versiyonun ray testlerine başlanması ve 2028’e kadar toplam 15 set üretilmesi hedefleniyor. TCDD envanterinde 31 adet tren seti hizmet veriyor. Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti ile mevcut envanterin yarısı kadar ekleme yapılacak.
Trenin iç alanında konfora ve teknolojiye önem veriliyor. Kapı ve bölme duvarlara entegre hayalet ekran teknolojisi, kablosuz şarj özellikli katlanır masaları, Wi-Fi, konforlu deri ve kumaş koltuklar ve ferah iç tasarımıyla konfor sunacak. Tekerlekli sandalyeli yolcuların platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler bulunacak.
Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Özellikleri
- Maksimum Hızı: 225 km/h
- Araç Gövdesi: Alüminyum
- TSI Uygunluğu: TSI LOC&PAS / TSI PRM /TSI NOI / TSI SRT
- Konfigürasyon: 8 Araçlı
- Ray Açıklığı: 1435 mm
- Güç Kaynağı: 25kV, 50 Hz
- Tahrik Sistemi: AC/ AC - IGBT/IGCT
- Aks Yükü: <18 ton
- Fren Tipi: Elektro-Pnömatik Disk Fren
- Minimum Kurp Yarıçapı: 150 m
- Gabari: EN 15273-2 G1 / TCDD Yapı Gabarisi
- Yolcu Sayısı: 582 + 2 PRM
- İklimlendirme Sistemi: EN 50125-1 , T3 -25 °C / +45 °C
- Kavrama Tipi: Otomatik Kavrama (Tip 10)
- Engelli Erişimi: PRM Lift - PRM WC
- Araç Platform Yüksekliği: 380-550mm
- Sinyal Sistemi: ETCS Level 1-2