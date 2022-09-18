Vodafone FreeZone ile PC Game Pass'te bu hafta: Forza Horizon 5

Vodafone FreeZone ile PC Game Pass'te bu hafta ismi ile başladığımız bu yeni seride sizlere PC Game Pass'ten oyunlar seçip çeşitli oyunlar göstereceğiz.

Geçtiğimiz günlerde Vodafone, FreeZone'lular için güzel bir kampanyaya imza att: PC Game Pass kampanyası. Biz de bu yeni video serimizde PC Game Pass'in ne olduğunu, içerisinde hangi oyunları barındırdığını ve diğer detaylara değinmek istedik. Her hafta yeni videosu yayınlanacak olan bu seride Game Pass içerisinde bulunan çeşitli oyunları deneyeceğiz. İlk haftamızın konuğu ise Forza Horizon 5.

Ayrıca Vodafone'un FreeZone'lular için başlattığı bu kampanyaya ait tüm detayları tarifelerin ayrıcalıklarını buraya tıklayarak detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.