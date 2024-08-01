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    GTA, PC Game Pass'e gelebilir! | NewGamePlus

    New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz diyebileceğimiz bir konu yoktu ancak GTA, Sony'deki işten çıkarma, Yusuf Dikeç ve Robert Downey Jr.'ın dönüşünü konuştuk.

    New Game Plus'ın yeni bölümü yine dolu dolu desek çok doğru olmaz çünkü her zaman olduğu gibi yaz ayları bomboş geçiyor. Yine de aralardan kaçırılmayacak haberleri sizler için bulduk ve yorumladık. Tabii haftanın önemli olayı Yusuf Dikeç'in başarısını, programımızın kendiliğinden oluşan spor bölümünde konuştuk. Robert Downey Jr.'ın dönüşünü de yine konuştuk.

    00:00 Açılış
    02:33 Sony, 220 Bungie çalışanını işten çıkardı. 230 kişi de PlayStation içinde dağıtıldı
    05:51 EA Sports FC 25'in 5v5 Rush modu Türkçe seslendirmeyle tanıtıldı
    09:22 GTA V yakında Xbox'ın PC Game Pass aboneliğine gelebilir
    11:07 Stalker 2'nin çıkış tarihi 5 Eylül'den 20 Kasım'a alındı
    13:20 Robert Downey Jr, Doctor Doom olarak geri dönüyor
    16:48 Elden Ring'in yeni güncellemesi oyunu daha kolay hale getiriyor
    21:47 Kapanış

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