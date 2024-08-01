GTA, PC Game Pass'e gelebilir! | NewGamePlus

New Game Plus'ın yeni bölümü yine dolu dolu desek çok doğru olmaz çünkü her zaman olduğu gibi yaz ayları bomboş geçiyor. Yine de aralardan kaçırılmayacak haberleri sizler için bulduk ve yorumladık. Tabii haftanın önemli olayı Yusuf Dikeç'in başarısını, programımızın kendiliğinden oluşan spor bölümünde konuştuk. Robert Downey Jr.'ın dönüşünü de yine konuştuk.
00:00 Açılış
02:33 Sony, 220 Bungie çalışanını işten çıkardı. 230 kişi de PlayStation içinde dağıtıldı
05:51 EA Sports FC 25'in 5v5 Rush modu Türkçe seslendirmeyle tanıtıldı
09:22 GTA V yakında Xbox'ın PC Game Pass aboneliğine gelebilir
11:07 Stalker 2'nin çıkış tarihi 5 Eylül'den 20 Kasım'a alındı
13:20 Robert Downey Jr, Doctor Doom olarak geri dönüyor
16:48 Elden Ring'in yeni güncellemesi oyunu daha kolay hale getiriyor
21:47 Kapanış