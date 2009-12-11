Vodafone, iPhone için HTC HD2'den vaz mı geçiyor ?

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Dünyanın en büyük operatörlerinden Vodafone, İngiltere'de HTC'nin amiral gemisi HD2'nin satışına bir süre önce başlamıştı. Ancak firmanın basın sözcüsü HTC HD2'nin stoklarının bittikten sonra tekrar yenilenmeyerek satışının sonlandırılacağını ve Vodafone olarak içersinde iPhone'unda bulunduğu birçok akıllı telefonu kullanıcılarına sunmaya devam edeceklerini açıkladı.

Firmanın HD2'nin stoklarını yenilenmeyeceği yönünde karar almasının nedenleri hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, HD2'den iPhone için vazgeçmiş olabileceği yorumlarının yapılmasına neden oldu. Çünkü Apple ile anlaşma sağlayan Vodafone, 2010 yılından itibaren İngiltere'de iPhone satışı yapan operatörler kervanına katılacak.

HTC'nin amiral gemilerinden HD2, 4.2 inçlik 800x480 piksel çözünürlük sağlayan kapasitif dokunmatik ekranı ve 1GHz'lik güçlü Snapdargon işlemcisini de içeren güçlü donanımıyla dikkat çekiyor.

<a href="http://www.electricpig.co.uk/2009/12/10/vodafone-ditches-htc-hd2-ahead-of-iphone-launch/">Electricpig</a>