2020 Seat Leon'un yeni ipucu görseli paylaşıldı

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2020 Seat Leon’un dünya prömiyerini gerçekleştirmesine yalnızca iki hafta kaldı. Seat, dördüncü nesil Leon’un dış tasarımıyla alakalı yeni bir ipucu görseli yayınladı.

Yayınlanan görsele baktığımızda, spot ışıklarının altındaki görüntünün 2020 Seat Leon FR’a ait olduğunu görüyoruz. Selefine kıyasla radikal bir değişim geçiren ve boydan boya uzanan yeni LED stoplar hemen gözümüze çarpıyor. Zira bu detayı bir ay önce paylaşılan kısa teaser videosunda da görmüştük. Ayrıca, logonun altındaki Leon yazısının değiştiğini ve sağdaki FR rozetini de görmekteyiz.

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Seat’ın bugün paylaştığı ipucu görseli yeni Leon’un arka bölümünden ibaret. Fakat daha önceki paylaşımda 2020 Seat Leon’un yenilenen full LED farlarını, ambiyans aydınlatmasını, dijital gösterge panelini, OTA güncelleme desteğine sahip geniş bilgi-eğlence ekranını ve tıpkı yeni Golf’teki gibi vites topuzu yerine küçük bir parça kullanıldığını görmüştük. 2020 Seat Leon’un bu özellikleriyle ilgili detayları öğrenmek için 28 Ocak’taki tanıtımı bekleyeceğiz.

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2020 Seat Leon, Volkswagen Grubu’nun MQB platformu üzerinde yükselmeye devam edecek. Bu da demek oluyor ki selefinin yanı sıra Skoda Octavia ve Volkswagen Golf ile aynı şasi parçalarına sahip olacak. Fakat Seat’ın dördüncü nesil Leon’da bir değişikliğe giderek aks mesafesini yükseltmesi ve arka taraftaki yolcular için daha ferah bir yaşam alanı sunması bekleniyor. Ayrıca üç kapılı versiyona yer verilmeyecek 2020 Seat Leon’da beş kapılı hatchback ve station wagon versiyonlar satışa sunulacak.

2020 Seat Leon’un motor yelpazesi de aşina olduğumuz 1.0, 1.5 litre benzinli ve 1.6 litre dizel motorlardan oluşacak. Plug-in hybrid versiyonu ise Cupra rozetiyle birlikte göreceğiz. 1.4 litre turbo benzinli ünite ve bir elektrik motorundan güç alacak 2020 Seat Leon Cupra PHEV’in 245 beygir güce sahip olması ve yalnızca elektrikli olarak 50 km menzil sunması bekleniyor. İlerleyen zamanlarda Cupra imzalı, 300 beygirlik güçlü bir hot hatch için hazırlıkların sürdüğü de gelen bilgiler arasında.

https://www.seat-mediacenter.com/newspage/allnews/modelrange/2020/The-all-new-SEAT-Leon-brings-greater-presence-to-the-compact-segment.html

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