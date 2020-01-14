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    2020 Seat Leon'un yeni ipucu görseli paylaşıldı

    2020 Seat Leon'un tanıtılmasına iki hafta kala, FR versiyonunun arka bölümünü gösteren bir ipucu görseli yayınlandı. Yeni Seat Leon, tüm detaylarıyla birlikte 28 Ocak'ta karşımızda olacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Seat Leon'un yeni ipucu görseli paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    2020 Seat Leon’un dünya prömiyerini gerçekleştirmesine yalnızca iki hafta kaldı. Seat, dördüncü nesil Leon’un dış tasarımıyla alakalı yeni bir ipucu görseli yayınladı.

    Yayınlanan görsele baktığımızda, spot ışıklarının altındaki görüntünün 2020 Seat Leon FR’a ait olduğunu görüyoruz. Selefine kıyasla radikal bir değişim geçiren ve boydan boya uzanan yeni LED stoplar hemen gözümüze çarpıyor. Zira bu detayı bir ay önce paylaşılan kısa teaser videosunda da görmüştük. Ayrıca, logonun altındaki Leon yazısının değiştiğini ve sağdaki FR rozetini de görmekteyiz.

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    Seat’ın bugün paylaştığı ipucu görseli yeni Leon’un arka bölümünden ibaret. Fakat daha önceki paylaşımda 2020 Seat Leon’un yenilenen full LED farlarını, ambiyans aydınlatmasını, dijital gösterge panelini, OTA güncelleme desteğine sahip geniş bilgi-eğlence ekranını ve tıpkı yeni Golf’teki gibi vites topuzu yerine küçük bir parça kullanıldığını görmüştük. 2020 Seat Leon’un bu özellikleriyle ilgili detayları öğrenmek için 28 Ocak’taki tanıtımı bekleyeceğiz.

    Ayrıca Bkz. "Avrupa'daki dizel yasakları Türkiye'yi etkiler mi?"

    2020 Seat Leon, Volkswagen Grubu’nun MQB platformu üzerinde yükselmeye devam edecek. Bu da demek oluyor ki selefinin yanı sıra Skoda Octavia ve Volkswagen Golf ile aynı şasi parçalarına sahip olacak. Fakat Seat’ın dördüncü nesil Leon’da bir değişikliğe giderek aks mesafesini yükseltmesi ve arka taraftaki yolcular için daha ferah bir yaşam alanı sunması bekleniyor. Ayrıca üç kapılı versiyona yer verilmeyecek 2020 Seat Leon’da beş kapılı hatchback ve station wagon versiyonlar satışa sunulacak.

    2020 Seat Leon’un motor yelpazesi de aşina olduğumuz 1.0, 1.5 litre benzinli ve 1.6 litre dizel motorlardan oluşacak. Plug-in hybrid versiyonu ise Cupra rozetiyle birlikte göreceğiz. 1.4 litre turbo benzinli ünite ve bir elektrik motorundan güç alacak 2020 Seat Leon Cupra PHEV’in 245 beygir güce sahip olması ve yalnızca elektrikli olarak 50 km menzil sunması bekleniyor. İlerleyen zamanlarda Cupra imzalı, 300 beygirlik güçlü bir hot hatch için hazırlıkların sürdüğü de gelen bilgiler arasında.



    https://www.seat-mediacenter.com/newspage/allnews/modelrange/2020/The-all-new-SEAT-Leon-brings-greater-presence-to-the-compact-segment.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    kalfatt 1 hf. en beğenilen
    far hırsızları bunu beğendi :))
    Yanıtla +24
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    venom.X 1 hf.
    Geri kalan aynıdır zaten.
    Yanıtla +11
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    Fell on Black Days 1 hf.
    uzun stop ledi yapmayanı dövüyorlarmış
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    malkockose 1 gün
    kopyala yapıştırdan bıkmadınız mı artık yanlış haber vermekten ? artık 1.6 dizel seçeneği yok bitti gitti. düzeltin lütfen.
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    Mirable 1 gün
    Seat Neon
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    diablo1905 6 gün
    Eskilerin apacileri uzun zamandır yeni kasa çıkarmıyordu, açın yolları Beyler yeni apaçi geliyor
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    balcis 6 gün
    daha şık ve güncel olacağı kesin ama mevcut leon kadar çekici olmayacak gibi geliyor. bu arada bazı arkadaşlar aynısı olacak falan demiş biraz başka kaynak da takip edin otomobil konusunda bir tek DH kesmemiş sizi.

    bakın tarzı bu:
    otokokpit.com/... sf2.viepratique.fr/...
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    kedicanını 1 hf.
    Trim sesleri standart mi acaba ?

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    alik01 1 hf.
    Kimse göndermemiş fotoyu...
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    manisa_tr 1 hf.
    alsatçıların üzerinde manüplasyon yapamayacağı bir model geliyor. çünkü hurda yok, ötv indirimi yok, fiyatı da kazık. tam istediğimiz gibi bir araç olacak.
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    passmo 1 hf.
    Yine Leon alacaz galiba
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    Ray Kurzweil 1 hf.
    Şu uzun stop ledli arabalar bana fuarlardaki çarpışan arabaları hatırlatıyor.
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    emrtkn 1 hf.
    O stop Led’i frene basınca yanıp sönsün, ön sis farları da kör eden tipten olursa TR’de iyi satar.
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