Volkswagen ID.4 SUV resmen tanıtıldı: Türkiye'de satılacak ilk elektrikli Volkswagen

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Alman üreticinin ilk tamamen elektrikli SUV modeli Volkswagen ID.4 sonunda resmi olarak karşınızda. Daha önce Volkswagen Türkiye tarafından yapılan açıklamada ID.4'ün Türkiye'de satılacak ilk tamamen elektrikli Volkswagen olacağı ifade edilmişti.

Şirketin elektrikli araçlar için geliştirdiği MEB platformu üzerine inşa edilen kompakt SUV'un giriş seviyesinde arka bölüme yerleştirilmiş bir elektrik motoru bulunuyor. Arka tekerleklere güç veren motor 204 beygir güç ve 309 Nm tork üretiyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 8.5 saniyede tamamlayan Volkswagen ID.4'ün maksimum hızı da 160 km/s ile sınırlandırılmış.

Batarya ve şarj

Elektrikli Volkswagen ID.4'te 77 kWh net kapasiteye sahip bir batarya paketi kullanılmış. Kabinin alt bölümüne yerleştirilen batarya, söz konusu modelin WLTP'ye göre tek şarjla 520 kilometre yol kat edebilmesini sağlıyor. İlerleyen süreçte Volkswagen ID.4'ün toplamda 302 beygir güç üreten iki elektrik motoruna sahip dört tekerlekten çekişli versiyonu da satışa sunulacak.

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Elektrikli araçlar için en önemli konulardan biri olan şarj süresine baktığımızda, 11 kW'lık dahili şarj cihazının evde veya seviye 2 şarj istasyonlarında bir saatte 53 km menzil kazandırdığını ve bataryayı yedi buçuk saatte tam doluma ulaştırdığını görüyoruz. 125 kW'lık hızlı şarj istasyonu kullanıldığında ise yarım saatlik şarj ile WLTP'ye göre 320 kilometre menzil elde etmek mümkün. ABD'deki ID.4 müşterilerinin Electrify America'nın hızlı şarj istasyonlarında üç yıllık ücretsiz şarj hakkına sahip olacağını da belirtelim.

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Elektrikli Volkswagen ID.4'ün boyutları 4585 mm uzunluk, 1852 mm genişlik ve 1636 mm yükseklik olarak açıklandı. Yani ID.4'ün Tiguan'dan 117 mm daha kısa ve 13 mm daha geniş olduğunu söyleyebiliriz. 2766 mm'lik aks mesafesi de yine Tiguan'dan 23 mm daha kısa. Buna rağmen ID.4, elektrikli araç olmanın verdiği avantajla sürücü ve yolcular için fazlasıyla geniş bir iç hacim sunuyor. Tüm koltuklar aktifken 543 litre bagaj hacmine sahip olan elektrikli SUV'da bu değer koltuklar katlandığında 1575 litreye ulaşıyor.

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İç ve dış tasarım

Volkswagen ID.4'ün giriş seviyesinde LED far ve stoplar standart. Üst paketlerde ise IQ.Light LED matrix teknolojisine sahip farlar ve yeni 3D LED stoplar karşımıza çıkıyor. 21 inç çaplı jantlar da ID.4'ü fazlasıyla heybetli gösteriyor.

İç mekanda ise özellikle konsol tarafında ID.3 hatchback ile neredeyse aynı tasarımı görmekteyiz. Sürücünün hemen önünde direksiyondaki dokunmaya duyarlı düğmelerle kontrol edilebilen 5.3 inçlik dijital gösterge ekranı mevcut. Merkezde ise 10 veya 12 inç olarak tercih edilebilen, Hello ID sesli komut özelliğiyle de kontrol edilen dokunmatik bilgi-eğlence ekranı mevcut. Ayrıca, ön camın altında bir ışık şeridi olarak karşımıza çıkan ve sürücüyü sezgisel olarak uyraran yeni ID.Light ve opsiyonel olarak sunulan artırılmış gerçeklik destekli head-up display de kabindeki özelliklerden.

Güvenlik tarafında baktığımızda da elektrikli Volkswagen ID.4'ün standart olarak IQ.Drive isimli gelişmiş sürücü asistan teknolojileriyle donatıldığını görüyoruz. Ön bölge asistanı "Front Assist", şerit değiştirme asistanı "Side Assist", Arka trafik uyarısı, adaptif hız sabitleme sistemi ve yarı otonom sürüş asistanı "Travel Assist" bu alanda karşımıza çıkan teknolojilerden bazıları.

Volkswagen ID.4'ün ABD'deki başlangıç fiyatı 39.995 dolar olarak açıklandı. İlk etapta satışa sunulacak ID.4 1st Edition modellerinin fiyatı ise 43.995 dolar olacak. Bu ülkedeki müşteriler 2021'in ilk çeyreğinde otomobillerine ulaşmış olacak. ID.4'ün Türkiye'de satışa sunulacağı tarih ise henüz belli değil.

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