Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen ID.4 SUV resmen tanıtıldı: Türkiye'de satılacak ilk elektrikli Volkswagen

    Aylardır teaser görselleri ve sızıntı fotoğraflarıyla karşımızda olan Volkswagen ID.4 üzerindeki örtü bugün tamamen kalktı. Elektrikli SUV modelinin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı.
    21 dk.
    258
    105
    1
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Volkswagen ID.4 SUV resmen tanıtıldı: Türkiye'de satılacak ilk elektrikli Volkswagen
    Tam Boyutta Gör

    Alman üreticinin ilk tamamen elektrikli SUV modeli Volkswagen ID.4 sonunda resmi olarak karşınızda. Daha önce Volkswagen Türkiye tarafından yapılan açıklamada ID.4'ün Türkiye'de satılacak ilk tamamen elektrikli Volkswagen olacağı ifade edilmişti.

    Şirketin elektrikli araçlar için geliştirdiği MEB platformu üzerine inşa edilen kompakt SUV'un giriş seviyesinde arka bölüme yerleştirilmiş bir elektrik motoru bulunuyor. Arka tekerleklere güç veren motor 204 beygir güç ve 309 Nm tork üretiyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 8.5 saniyede tamamlayan Volkswagen ID.4'ün maksimum hızı da 160 km/s ile sınırlandırılmış.

    Batarya ve şarj

    Elektrikli Volkswagen ID.4'te 77 kWh net kapasiteye sahip bir batarya paketi kullanılmış. Kabinin alt bölümüne yerleştirilen batarya, söz konusu modelin WLTP'ye göre tek şarjla 520 kilometre yol kat edebilmesini sağlıyor. İlerleyen süreçte Volkswagen ID.4'ün toplamda 302 beygir güç üreten iki elektrik motoruna sahip dört tekerlekten çekişli versiyonu da satışa sunulacak.

    Volkswagen ID.4 SUV resmen tanıtıldı: Türkiye'de satılacak ilk elektrikli Volkswagen
    Tam Boyutta Gör

    Elektrikli araçlar için en önemli konulardan biri olan şarj süresine baktığımızda, 11 kW'lık dahili şarj cihazının evde veya seviye 2 şarj istasyonlarında bir saatte 53 km menzil kazandırdığını ve bataryayı yedi buçuk saatte tam doluma ulaştırdığını görüyoruz. 125 kW'lık hızlı şarj istasyonu kullanıldığında ise yarım saatlik şarj ile WLTP'ye göre 320 kilometre menzil elde etmek mümkün. ABD'deki ID.4 müşterilerinin Electrify America'nın hızlı şarj istasyonlarında üç yıllık ücretsiz şarj hakkına sahip olacağını da belirtelim.

    İlginizi Çekebilir Avatar Elektrikli Volkswagen ID.4'ün kabininden ilk resmi görüntüler geldi

    Ayrıca Bkz. "Renault Arkana sonunda Avrupa'ya geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri"

    Elektrikli Volkswagen ID.4'ün boyutları 4585 mm uzunluk, 1852 mm genişlik ve 1636 mm yükseklik olarak açıklandı. Yani ID.4'ün Tiguan'dan 117 mm daha kısa ve 13 mm daha geniş olduğunu söyleyebiliriz. 2766 mm'lik aks mesafesi de yine Tiguan'dan 23 mm daha kısa. Buna rağmen ID.4, elektrikli araç olmanın verdiği avantajla sürücü ve yolcular için fazlasıyla geniş bir iç hacim sunuyor. Tüm koltuklar aktifken 543 litre bagaj hacmine sahip olan elektrikli SUV'da bu değer koltuklar katlandığında 1575 litreye ulaşıyor.

    Volkswagen ID.4 SUV resmen tanıtıldı: Türkiye'de satılacak ilk elektrikli Volkswagen
    Tam Boyutta Gör

    İç ve dış tasarım

    Volkswagen ID.4'ün giriş seviyesinde LED far ve stoplar standart. Üst paketlerde ise IQ.Light LED matrix teknolojisine sahip farlar ve yeni 3D LED stoplar karşımıza çıkıyor. 21 inç çaplı jantlar da ID.4'ü fazlasıyla heybetli gösteriyor.

    İç mekanda ise özellikle konsol tarafında ID.3 hatchback ile neredeyse aynı tasarımı görmekteyiz. Sürücünün hemen önünde direksiyondaki dokunmaya duyarlı düğmelerle kontrol edilebilen 5.3 inçlik dijital gösterge ekranı mevcut. Merkezde ise 10 veya 12 inç olarak tercih edilebilen, Hello ID sesli komut özelliğiyle de kontrol edilen dokunmatik bilgi-eğlence ekranı mevcut. Ayrıca, ön camın altında bir ışık şeridi olarak karşımıza çıkan ve sürücüyü sezgisel olarak uyraran yeni ID.Light ve opsiyonel olarak sunulan artırılmış gerçeklik destekli head-up display de kabindeki özelliklerden.

    Güvenlik tarafında baktığımızda da elektrikli Volkswagen ID.4'ün standart olarak IQ.Drive isimli gelişmiş sürücü asistan teknolojileriyle donatıldığını görüyoruz. Ön bölge asistanı "Front Assist", şerit değiştirme asistanı "Side Assist", Arka trafik uyarısı, adaptif hız sabitleme sistemi ve yarı otonom sürüş asistanı "Travel Assist" bu alanda karşımıza çıkan teknolojilerden bazıları.

    Volkswagen ID.4'ün ABD'deki başlangıç fiyatı 39.995 dolar olarak açıklandı. İlk etapta satışa sunulacak ID.4 1st Edition modellerinin fiyatı ise 43.995 dolar olacak. Bu ülkedeki müşteriler 2021'in ilk çeyreğinde otomobillerine ulaşmış olacak. ID.4'ün Türkiye'de satışa sunulacağı tarih ise henüz belli değil.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Renault Arkana sonunda Avrupa'ya geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri
    2 sa.
    Makyajlı 2020 Toyota Hilux Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    3 sa.
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Şıh Hazretleri (- -) 12 dk.
    Tesla'ya da aynı yorumu yapmıştım buna da yapıyorumDüz 40.000$ desek$40.000*8=307.500 TL307.500*3= 922.500 TLHayırlı olsun efendim
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. GÖRÜNTÜLENEN Volkswagen ID.4 SUV resmen tanıtıldı: Türkiye'de satılacak ilk elektrikli Volkswagen Sonraki Rocket League ücretsiz oldu! İndirene 60 TL Epic kuponu fırsatı 51 dk. Razer DeathAdder V2 Pro tanıtıldı 1 sa. Huawei Watch GT 2 Pro indirimli olarak ön siparişe açıldı 1 sa. Türkiye'de 20 gönüllüye koronavirüs aşısı uygulandı: Ciddi yan etki yok 2 sa. Samsung Galaxy S20 FE resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi 2 sa. Renault Arkana sonunda Avrupa'ya geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri 2 sa. 6 nm Rembrandt APU’ları DDR5-5200 MHz bellek destekleyebilir 3 sa. Hangi yongayla geldi? "Samsung Galaxy S20 FE ilk izlenim" 3 sa. Makyajlı 2020 Toyota Hilux Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 sa. Amazon Prime Video’nun yeni Türk dizisini yapay zeka yönetecek 4 sa. HP’nin yeni dizüstüsü okyanustan geri dönüştürülmüş plastik kullanıyor 4 sa. Hyundai, yeni Sonata N Line'ın tasarımını paylaştı 5 sa. Big Navi’nin bellek kapasitesi gün yüzüne çıktı, Navi 22’e 12 GB VRAM eşlik edecek 5 sa. Çin’den beklenmedik hamle: “2060 yılından önce karbon nötr olma sözü veriyoruz” 6 sa. 2021 BMW M3 ve M4'ün örtüsü kaldırıldı: Yepyeni tasarım, yüksek performans 7 sa. iPhone 12 için geri sayım başladı 7 sa. Razer BlackShark V2 Pro daha iyisine odaklanıyor 8 sa. AMD Ryzen 3000C serisi karşınızda 8 sa. Snapdragon 750G 5G yonga seti duyuruldu 9 sa. Dev ekranıyla LG K71 duyuruldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Cyberpunk 2077 PC Sistem Gereksinimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Observer: System Redux 10 Kasım'da Xbox Series ve PC için, 12 ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Android 11 ile gelen 11 yeni özellik
    DonanımHaber
    LG Velvet Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
    DonanımHaber
    Microsoft, Bethesda’yı satın aldı! Eski ve yeni tüm oyunlar Ga...
    DonanımHaber
    iPhone 12 mini ortaya çıktı
    DonanımHaber
    KABLONET
    DH Forum
    💰 Dolar=7,70 - Euro=9,00 - Altın=467 | 23 EYLÜL 💰
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız