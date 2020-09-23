Renault Arkana sonunda Avrupa'ya geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri

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Fransız üretici Renault, kompakt coupe-SUV modeli Renault Arkana'nın Avrupa versiyonu için yeşil ışık yaktı.

İlk etapta sadece Rusya'da satılan, bu yılın başında da Samsung XM3 adıyla Kore pazarına giriş yapan Renault Arkana, 2021'in ilk yarısından itibaren Avrupa'da da satılacak. Avrupalı Renault Arkana, marka ve model rozetleri dışında Kore'de satılan versiyonla aynı görünecek. Yeni Clio ve Captur modellerinde de kullanılan CMF-B modüler platformu üzerine inşa edilen model Güney Kore'deki Busan fabrikasında XM3 ile birlikte üretilecek.

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Kullanılan modern platform, Rusya'da ve Avrupa'da satılan Renault Arkana modelleri arasında ciddi farklılıkların olmasına yol açacak. Hatırlanacak olursa, Arkana'nın Rusya'da satılan versiyonu Dacia Duster'da da kullanılan B0+ platformu üzerine inşa edilmişti. Avrupalı Arkana'nın daha dinamik ve sportif görünmesini sağlayan R.S. Line versiyon ve kişiselleştirme seçenekleri de kozmetik taraftaki farkları oluşturacak.

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Bunun yanı sıra Avrupalı Renault Arkana ile Kore'de satılan model arasında da ciddi farklılıklar bulunacak. Bunlardan en önemlisi, Arkana'nın tamamı hibrit versiyonlardan oluşan bir ürün gamıyla satılacak olması. 140 beygirlik E-Tech Hybrid sistem ile birlikte 12V hafif hibrit desteğine sahip TCe 140 ve TCe 160 benzinli motorlar yukarıda bahsi geçen sistemleri oluşturuyor. 1.3 TCe motorun 140 ve 160 beygirlik hafif hibrit versiyonları EDC çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilmiş.

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Renault Arkana'da tercih edilen donanım seviyesine bağlı olarak boyutları 4, 7 ve 10 inç arasında değişen dijita gösterge ekranı bulunuyor. Konsolun merkezinde ise 7 inç veya 9.3 inç olarak tercih edilebilen Easy Link dokunmatik ekran mevcut. Söz konusu sistemde Android Auto ve Apple CarPlay desteği sunuluyor. Bunun yanı sıra Arkana'ya seviye 2 otonom sürüş yeteneği kazandıran Otoyol ve Trafik Sıkışıklığı Yardımcısı, aktif acil durum freni, kör nokta uyarısı, şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı ve 360 derece kamera gibi pek çok sürüş yardımcı sistemi de bulunuyor.

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