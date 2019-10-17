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    Volvo XC40'ın elektrikli versiyonu 408 beygir güçle geldi

    Volvo'nun kompakt crossover sınıfındaki temsilcisi elektriklendi. Volvo XC40 Recharge ismiyle tanıtılan modelde toplam 408 beygir güç üreten iki elektrik motoru bulunuyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volvo XC40'ın elektrikli versiyonu 408 beygir güçle geldi
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    Volvo XC40 modelinin tamamen elektrikli versiyonu resmi olarak tanıtıldı. Volvo XC40 Recharge ismiyle tanıtılan crossover, hem markanın ilk elektrikli seri üretim modeli olması hem de Android tabanlı multimedya sistemiyle donatılması bakımından Volvo için büyük önem taşıyor.

    Yeni Volvo XC40 Recharge’ın ön ve arka aksında birer elektrik motoru bulunuyor. Toplamda 408 beygir güç ve 660 Nm tork üreten bu sistem aslında kulağa oldukça tanıdık geliyor çünkü Tesla Model 3’e rakip olmaya hazırlanan Polestar 2 modeli de aynı güç ve tork değerlerine sahip.

    Farklı olan taraf ise araçların menzili. Polestar 2’de 500 km olan sürüş menzili Volvo XC40 Recharge’da WLTP ölçümlerine göre 400 kilometre. Bu menzil, elektrikli crossover’ın zeminine yerleştirilen 78 kWh’lık lityum iyon bataryadan sağlanıyor. 150 kW hızlı şarj desteği ile bataryanın 40 dakikada yüzde 80 doluma ulaştığı belirtiliyor.

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    Tasarım

    Elektrikli Volvo XC40, içten yanmalı motorlu kardeşinden tasarım olarak çok da farklı değil. Ön ızgaranın yerini gövde renginde bir panelin almış olması, sol arka tekerlek üzerindeki şarj girişi, yeni tasarım 19-20 inçlik jantlar ve gövde renklerine eklenen “Sage Green” isimli yeşil renk seçeneği ilk gözümüze çarpan detaylar.

    Volvo XC40'ın elektrikli versiyonu 408 beygir güçle geldi
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    Ayrıca elektrikli crossover’ın zemindeki batarya nedeniyle yere daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Aracın bagaj hacmi de içten yanmalı motorlu versiyona göre biraz küçülmüş. Fakat bu açığı kapatmak için ön kaputun altındaki motordan boşalan yere 30 litrelik bir depolama alanı yerleştirilmiş.

    Android Automotive OS

    Elektrikli Volvo XC40’ın kabin tarafında da pek bir değişim yaşanmamış. Buradaki en önemli fark, aracın Android Automotive OS adı verilen multimedya sistemiyle donatılmış olması. Akıllı telefon deneyimini araç içerisine taşımayı hedefleyen bu sistem sayesinde Google Assistant, Google Maps ve Google Play Store gibi önemli özellikler aracın multimedya sistemi ile entegre olacak. Kablosuz yazılım ve işletim sistemi güncellemeleri alarak sürekli geliştirilmesi planlanan multimedya sistemi, Volvo On Call sistemiyle de uyum içinde çalışacak.

    Yeni Volvo XC40 Recharge’ın Almanya’da 58 bin euro civarında bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Benzinli XC40’ın Almanya’daki başlangıç fiyatı ise 32 bin 450 euro. Volvo XC40’ın Türkiye fiyatları 163 beygirlik benzin-otomatik seçeneği ile 283 bin 782 TL’den başlıyor.



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    TITAN 1 sa.
    ÖN IZGARAYI GÜZEL YAPABİLİRLE GAYET ŞIK
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    Kerim5100 1 sa.
    Piyasadaki en güzel elektrikli araçlardan biri olabilir.
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    Xloud 1 sa.
    Muhteşem görünüyor.
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    Bay Robot 2 sa.
    Kötü gözüküyor hatta gördüğüm en çirkin elektrikli araba olabilir. Zoe’nin bile bir olayı vardı şirindi falan ama bu resmen rezalet...
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